ONLINE: Exploze v Dubaji a Dauhá. Írán zahájil masivní raketový úder na spojence USA
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila.
- Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu.
Zprávy ze dne 1. března 2026
Macinka: Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy na Blízkém východě
Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se slovenskou vládou kvůli pomoci slovenským občanům. Počty lidí, kteří se nahlašují do systému dobrovolných registrací pro cesty do zahraničí Drozd, rostou. Jsou jich tam tisíce, zejména ve Spojených arabských emirátech. V 15:00 se kvůli situaci v oblasti a repatriacím sejde krizový štáb ministerstva zahraničních věcí. Svolal ho ministr Petr Macinka (Motoristé). Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce.
Babiš: Česko je připravené vyslat repatriační lety do Egypta pro Čechy v Izraeli
Česká republika je připravená okamžitě vyslat repatriační lety do Egypta pro Čechy, kteří jsou v Izraeli. Přesunout by se museli autobusem, protože letecký prostor nad Izraelem je uzavřen. Na síti X to dnes uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle systému Drozd jsou v Izraeli stovky Čechů. O možnosti případných repatriací Čechů z Blízkého východu bude jednat Bezpečnostní rada státu, kterou premiér svolal na pondělní ráno.
Letecká evakuace není možná ani přes Spojené arabské emiráty, Omán a další země Blízkého východu. Také tam je letecký prostor uzavřený. „Situaci průběžně sledujeme a jsme v kontaktu s partnery, velvyslanci těchto zemí a leteckými společnostmi,“ napsal Babiš.
Hizballáh bude čelit agresi USA a Izraele, která stála život Chameneího, uvedl vůdce hnutí. Hamás označil smrt íránského vůdce za ohavný zločin.
Írán pokračuje v útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu
Írán dnes pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se dnes poprvé stal terčem íránských dronů Omán.
Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí sejde Bezpečnostní rada státu
Kvůli situaci na Blízkém východě se sejde v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu. Zabývat se bude možnými dopady stavu na Česko, možností případných repatriací Čechů z oblasti či připraveností státu na další možný vývoj. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Zasedání svolal na 7:00.
Íránské revoluční gardy mají nového velitele, píše Reuters
Íránský generál Ahmad Vahídí byl jmenován novým velitelem íránských revolučních gard, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na íránská média. Vahídího předchůdce v čele revolučních gard byl zřejmě zabit při izraelsko-amerických úderech na Írán.
Izraelská armáda zahájila údery na Teherán, ve městě se ozývají výbuchy, píše AP
Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu, píše agentura AFP. V hlavním městě Íránu se už podle agentury AP ozývají výbuchy. Izrael společně s USA zaútočil na Írán v sobotu.
„IDF útočí na cíle patřící íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu,“ uvedla izraelská armáda. „V uplynulém dni provedlo izraelské letectvo rozsáhlé údery s cílem získat vzdušnou převahu a vydláždit cestu do Teheránu,“ stojí v prohlášení.
Nejméně šest lidí bylo zabito v Pákistánu, když dav vpadl na konzulát USA
Nejméně šest lidí bylo dnes zabito v Pákistánu, když stovky lidí vpadly na americký konzulát v přístavním městě Karáčí. Dav rozlítily zprávy o smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Protestující se střetli s policií a zranění utrpělo osm dalších lidí, informovala agentura AP.
Nejméně 108 lidí zahynulo při sobotním útoku na dívčí školu v jižním Íránu. Informoval o tom úřad íránského státního zástupce, který citovala BBC.
Z Letiště Praha bylo dnes zrušeno 32 letů do zemí Blízkého východu
Z Letiště Václava Havla v Praze bylo dnes zrušeno prozatím 32 letů, všechny do zemí Blízkého východu. Důvodem jsou omezení v letecké dopravě po uzavření vzdušného prostoru některých států v regionu poté, co v sobotu začaly izraelsko-americké útoky na Írán a následovaly odvetné íránské útoky v oblasti. Letiště cestujícím doporučilo, aby vyčkali na informace od leteckých společností, a nechalo otevřené check-in přepážky, kde cestující, kteří již na letiště vyrazili, obdrží informace. Letiště Praha to dnes uvedlo na síti X.
Teherán po smrti ajatolláha Alího Chameneího zřídí dočasnou vládnoucí radu
Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání uvedl, že po smrti nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího bude dnes zřízena dočasná vládnoucí rada Íránu. Šéf íránské bezpečnosti také varoval před pokusy o rozdělení země.
"Brzy bude vytvořena prozatímní vládnoucí rada. Prezident, nejvyšší představitel soudní moci a jeden člen Rady strážců převezmou odpovědnost až do zvolení nového vůdce," řekl ve státní televizi Larídžání a dodal, že tato rada bude zřízena co nejdříve a pracuje se na tom, aby to bylo ještě dnes.
V Dubaji, Dauhá a Manámě byly ráno slyšet další výbuchy, uvedly agentury
V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly dnes ráno slyšet další výbuchy, uvedla to agentura AFP s odvoláním na své reportéry a agentura Reuters s odvoláním na svědky na místě. Írán v reakci americko-izraelské útoky zahájené v sobotu v odvetě ostřeluje Izrael a arabských zemí, jež hostí americké vojenské základny v regionu.
Trump pohrozil Íránu odvetou, pokud Teherán splní své výhrůžky rozsáhlými údery
Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, Spojené státy na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán podle agentury AFP vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, které si vyžádaly život nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Íránský prezident a další dva lidé dočasně převzali povinnosti po zabitém vůdci
Tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců – dočasně převzali vedení státu po zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Informoval o tom zpravodajský server britské BBC.
Tito tři lidé budou společně dohlížet na přechodné období po ajatolláhově smrti. Nyní by mělo být svoláno Shromáždění znalců složené 88 mudžtehidů, kteří jsou voleni ze seznamů prověřených kandidátů.
Íránská státní média potvrdila zabití Chameneího, Teherán vyhlásil 40 dní smutku
Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku, uvedla agentura Reuters. V zemi bylo podle médií vyhlášeno 40 dní smutku. Teherán v sobotu zprávy o ajatolláhově smrti popíral. Nepotvrdil je ani po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je Chameneí po smrti.
Nejvyšší duchovní vůdce je v íránské teokracii hlavou státu a nejmocnějším představitelem země, stojí i nad prezidentem, který je hlavou vlády. Chameneí stál v čele íránské teokracie od roku 1989, kdy zemřel vůdce íránské revoluce Rúholláh Chomejní, který tuto funkci zastával jako první.
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
„Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu, aby výrazně zvýšila náklady na druhou operaci Washingtonu zaměřenou na změnu režimu za něco málo přes dva měsíce,“ sdělila Croftová agentuře Reuters.
Zprávy ze dne 28. února 2026
Izraelská média: Chameneí již nežije, tělo se našlo.
Netanjahu: Existují náznaky, že Chameneí „již nežije“
Během krátkého projevu izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že existuje mnoho náznaků, že íránský vůdce Chameneí „již nežije“. Jeho smrt však výslovně nepotvrdil.
Netanjahu vyzval íránské občany, aby „zaplavili ulice a dokončili práci“.
Kvůli situaci v Íránu a na Blízkém východě svolá na neděli šéfka diplomacie EU Kallasová videoschůzku unijních ministrů zahraničí, píše Reuters.
Video of USS Abraham Lincoln launching F-35 and FA-18E Hornets for strikes on Iran earlier today. pic.twitter.com/PtBX1LaDcl— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 28, 2026
Írán pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozývají v Dubaji, Dauhá a Manámě, informovala agentura AP a zpravodajský server Al-Džazíra. Už dříve agentury informovaly, že se dnes poprvé stal terčem íránských dronů Omán.
Írán slíbil masivní odvetu za zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při útocích, které na Írán v sobotu zahájily Spojené státy a Izrael. Americký prezident Donald Trump vzápětí Teherán varoval před dalším eskalováním konfliktu.
Izraelská armáda oznámila, že protivzdušná obrana zachytila další salvu raket směřujících z Íránu na Izrael. Írán brzy ráno opakovaně zaútočil raketami na několik míst v Izraeli včetně Jeruzaléma a Tel Avivu. Podle izraelské záchranné služby Magen David Adom byla během prvních 24 hodin konfliktu v Izraeli zabita jedna osoba a 121 bylo zraněno, uvedla AP.
Server Al-Džazíra napsal, že byly dnes už druhým dnem slyšet výbuchy v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, v hlavním městě Bahrajnu Manámě a v katarské metropoli Dauhá, což vyvolalo obavy z rozšíření konfliktu do regionu, který byl dlouho považován za oázu míru a bezpečnosti na jinak turbulentním Blízkém východě.
Svědci v Dauhá uvedli, že slyšeli několik hlasitých výbuchů a viděli hustý černý kouř stoupající na jasném ranním obzoru na jihu města. Krátce nato se další vlna výbuchů rozlehla Dubají. Na obloze nad městem byly vidět obláčky bílého kouře ze sestřelovaných raket, zatímco nad přístavem Džabal Ali, který patří k nejrušnějším na Blízkém východě, stoupala oblaka tmavého kouře.
Výbuchy byly hlášeny také v Manámě, kde svědci zaznamenali nejméně čtyři hlasité exploze. Zatím nejsou k dispozici žádné informace o škodách nebo zraněných.