DIA chystá evropskou peněženku digitální identity pro ČR. Ulehčí život lidem i firmám po celé EU

Je to pár dní, co se v Praze potkali experti na digitalizaci, kteří pracují na vývoji evropské peněženky digitální identity. Tu dostanou občané na konci roku 2026. V Česku má zavedení peněženky na starosti Digitální a informační agentura, která má vybudovat systémy na pozadí i vybrat partnera, který vyvine mobilní aplikaci.

Digitalizace státní správy i velkého množství procesů v soukromé sféře je jedním z velkých úkolů Evropy. Proto došlo už před několika lety k vytipování nejdůležitějších situací, kdy by peněženku mělo být možné použít. Experti napříč unií například řeší, jaké údaje by peněženka měla obsahovat, aby se občanům zjednodušil život při komunikaci se státem i soukromým sektorem.

„Konsorcium, kterého se Digitální a informační agentura účastní jako pozorovatel, pracuje na šesti tematických okruzích – bezpečném prokazování identity, založení bankovního účtu (i přeshraničně), možnosti registrovat si SIM kartu, mobilním řidičském průkazu, kvalifikovaném elektronickém podpisu a Evropském průkazu zdravotního pojištění. Při tom všem je nutné vyřešit řadu výzev souvisejících s dostupností dat a jejich zpracováním do podoby, ve které budou přístupná a ve stejné podobě ve všech zemích,“ vysvětluje Martin Mesršmíd, ředitel Digitální a informační agentury, největší úskalí celého procesu.

Česko už má v oblasti budování digitálních identit leccos za sebou, lidé si mohou vybrat celou řadu identitních prostředků, ať už vydaných státem, nebo soukromoprávním sektorem, pomocí kterých se mohou přihlásit například do Portálu občana, přes který mohou vyřizovat některé agendy, nebo si aktivovat aplikaci eDoklady a nahrát do ní údaje z občanky. Také díky práci evropských i českých expertů v rámci tohoto konsorcia brzy vznikne celoevropská peněženka digitální identity, která umožní jednodušší prokazování totožnosti elektronicky a umožní větší kontrolu uživatelů nad svými údaji. Kromě prokazování totožnosti peněženka umožní prokazování také dalších skutečností, například pomocí řidičského průkazu či dokladu o vzdělání. Do peněženky si uživatelé budou moct ukládat ale i údaje od soukromých firem.

„Fakt, že se digitální peněženka vyvíjí na úrovni celé unie znamená, že díky pilotním projektům budeme mít inspiraci a vzor, jak ekosystém kolem peněženek tvořit na úrovni jednotlivých zemí a jakými údaji umožnit peněženku naplnit. Vznikne v podstatě návod, díky kterému se vyhneme některým nástrahám a národní proces bude rychlejší. Zároveň s tím už teď běží práce na národní peněžence tak, aby na konci roku 2026 nabízela občanům konkrétní funkcionality,“ dává vhled Mesršmíd. Digitální a informační agentura se o to už stará na několika úrovních.

Bezpečnost, legislativa a mobilní aplikace

V současné době DIA vytipovává nejčastější případy použití, na které se primárně zaměřit, aby peněženka mohla přinést co nejvíce benefitů co nejširšímu okruhu uživatelů co nejdříve. Zároveň DIA připravuje návrh související legislativy, která byla na konci června poskytnuta k připomínkám dalším úřadům – jde hlavně o to vytvořit adekvátní podmínky pro používání peněženek v České republice tak, aby všechny úřady byly připraveny na to, že budou peněženku akceptovat pro prokázání totožnosti a jiných skutečností.

A nejde samozřejmě jen o úřady, peněženku by mělo být možné použít také při využívání vybraných služeb soukromého sektoru. DIA je také garantem bezpečnosti dat, která se budou prostřednictvím peněženky sdílet, aby je nebylo možné zneužít či zfalšovat. A konečně, aktuálně DIA také zastřešuje výběrové řízení na komerčního poskytovatele mobilní aplikace peněženky. Právě tam si budou moci lidé vkládat digitální doklady a další potvrzení. Úkolem poskytovatele peněženky bude i to, aby podporoval soukromý sektor k využívání peněženky a poskytoval do ní vlastní potvrzení a dokumenty.