Digitalizace HR v praxi: Jak OKbase usnadňuje práci stovkám zaměstnanců?

Tisíce e-mailů, stovky vytištěných papírů, desítky různých tabulek a systémů – přesně tak vypadalo mzdové účetnictví a personalistika většiny firem ještě před pár lety. Současným trendem je však veškerou agendu digitalizovat, sjednotit a co nejvíce zefektivnit. A právě s tím svým klientům pomáhá společnost OKsystem.

Co začalo před 20 lety jako interní systém pro evidenci a plánování docházky zaměstnanců OKsystem, je nyní komplexním řešením, které usnadňuje provoz stovkám firem. Jednou z nich je společnost Aperam – přední světový zpracovatel nerezové oceli. Jako nástroj pro digitalizaci HR a personalistiky si vybrali právě OKbase.

Veškerá agenda na jednom místě

„Máme více než 200 zaměstnanců, přibližně 170 z nich ve výrobě. Spousta z nich pracuje na čtyřsměnný režim, někteří na třísměnný nebo dvousměnný režim, což je celkem výzva pro personální oddělení. My jsme pro naši společnost hledali systém, který bude zastřešovat všechny klíčové agendy – to znamená zpracování mezd, docházku a personální evidenci. Objevili jsme společnost OKsystem a její produkt OKbase, která nabízí přesně to řešení, které jsme hledali,“ říká HR manažer společnosti Aperam Jan Holub.

Když je efektivita prioritou

„Nespornou výhodou pro naše HR systémy je plná automatizace, kterou nám OKbase nabízí,“ hodnotí personalistka firmy Aperam Veronika Havlíková. Ta veškeré interní procesy nejen zjednoduší, ale také výrazně urychlí. „Využíváme i outsourcing mezd, kdy jsme schopni měsíční uzávěrku zvládnout poměrně rychle. První den uzavíráme docházky, druhý den měsíční prémie a pátý den v měsíci mají zaměstnanci výplaty na účtech,“ dodává Veronika.

Aplikace s docházkou vždy po ruce

Z benefitů OKbase však netěží pouze členové HR oddělení. Jeho rozmanité funkce využívají všichni zaměstnanci téměř na denní bázi. Do systému se mohou dostat jak z počítače, tak z mobilního zařízení. „Pro mě, jako pro zaměstnance, je bejzka dobrá v tom, že přímo z mobilu vidím svoji výplatní pásku, zažádám si o dovolenou a vidím, kdo z mých kolegů je v práci,“ pochvaluje si zaměstnanec společnosti Aperam Karel Novák.

Paperless řešení přináší firmám nezanedbatelnou úsporu času a současně s tím zvyšuje komfort zaměstnanců. Výplatní pásky i evidenční listy jsou dostupné online, docházka se automaticky nahrává do mezd a zvyšuje rychlost i přesnost jejich zpracování. Investice do digitalizace HR agendy je pro firmy důležitá i z pohledu nastupující mladší generace zaměstnanců, která bere online prostředí a digitální komunikaci jako samozřejmost, a rozhodně se vyplatí.