Dobrý skutek v krvi: Jedna kapka může zachránit život. Přidejte se taky
Darování krve trvá jen pár minut, ale může rozhodnout o životě druhého člověka. Asociace společenské odpovědnosti s Ministerstvem zdravotnictví vyzývá jednotlivce i firmy, aby se zapojili do výzvy Dobrý skutek v krvi. Přidejte se i vy – společná vlna darování potrvá od 1. listopadu do 2. prosince.
V Česku každoročně chybí tisíce dárců krve. Z celkových 250 000 dárců je aktivních pravidelně přibližně 230 000, a ročně je potřeba získat kolem 25 000 nových. Krev přitom nelze ničím nahradit a každý odběr může zachránit až tři lidské životy.
„Darování krve je symbolem štědrosti, která nic nestojí, ale má nevyčíslitelnou hodnotu. V době, kdy si lze téměř všechno koupit, zůstává krev jedním z mála darů, které nelze ničím nahradit. Věříme, že i díky této výzvě se z jednorázového rozhodnutí může stát dlouhodobý zvyk,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), jediné asociace svého druhu u nás.
10 minut, které mohou zachránit právě vás. Zapojte se také
Darování krve trvá přibližně deset minut a zdravého dárce nijak neohrožuje. Muži mohou darovat až pětkrát ročně, ženy čtyřikrát. Každý pátý člověk během života potřebuje krevní pomoc a průměrný Čech dostane až pět transfuzí a dvanáct dávek léků vyrobených z krve. Asociace společenské odpovědnosti proto vyzývá všechny od jednotlivců přes školy, úřady i firmy, aby se zapojili. Každý může udělat dobrý skutek. Přidejte se i vy, navštivte web www.givingtuesday.cz/dobry-skutek-v-krvi, kde najdete návody, jak odběr zorganizovat a jak se připravit.
Společná vlna darování proběhne od 1. listopadu až do 2. prosince za podpory lékaře Tomáše Šebka a ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. „Darování krve je jedním z nejkonkrétnějších projevů solidarity a občanské odpovědnosti. Každý dárce pomáhá zachraňovat životy lidí, které často ani nezná, a přesto jim dává šanci na uzdravení. Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě podporuje rozvoj dárcovství a oceňuje všechny, kteří se rozhodnou darovat to nejcennější, co mají –svou krev. Jsem proto velice rád, že u příležitosti Giving Tuesday zapojíme i zaměstnance našeho úřadu. Věříme, že díky iniciativám, jako je Dobrý skutek v krvi, si více lidí uvědomí, jak důležitou roli mohou sehrát v systému, který funguje jen díky lidské solidaritě,“ řekl státní tajemník Ministerstva zdravotnictví Stanislav Měšťan.
Studenti, zaměstnanci i firmy – darují všichni
Výzva Dobrý skutek v krvi se šíří napříč republikou. Přidávají se zaměstnanci Moravskoslezského kraje, studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích i řada firem, které organizují společné odběry pro své týmy. Jedním z nich je například společnost Crestyl, která pořádá ve dnech 11. a 12. listopadu hromadné darování krve v pražském areálu DOCK. „Potvrdila se nám síla komunity – zaměstnanců, obyvatel i sousedů. Kapacita dvoudenního darování krve byla vyčerpána za pouhé tři pracovní dny, což je krásný důkaz, že když jde o dobrou věc, lidé dokážou jednat společně,“ říká Jan Kašpar, Community Manager společnosti Crestyl.
Darování krve je také příležitostí, jak posílit firemní kulturu a společenskou odpovědnost v praxi. “Když jsme se rozhodovali, jestli se k darování krve připojit, vedlo nás to, co je smyslem každého autentického kroku ve firemní zodpovědnosti: nejde o efektní gesto, ale o konkrétní pomoc v reálném čase,“ doplňuje Jan Kašpar.
Češi jsou štědří. 10 let Giving Tuesday přineslo půl miliardy
Iniciativa Dobrý skutek v krvi se koná v rámci Giving Tuesday, celosvětové hnutí štědrosti, které letos v Česku slaví 10 let. Za tu dobu inspirovalo stovky tisíc lidí a firem k dobrým skutkům a přineslo přes půl miliardy korun pomoci. Národním ambasadorem pro Česko je A-CSR. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost ČEPS, partneři Albatros Media a Skupina ČEZ. U příležitosti jubilejního ročníku budou poprvé uděleny i speciální Giving Tuesday Awards.
Giving Tuesday Awards: ocenění dobrých skutků
Cílem ocenění Giving Tuesday Awards je připomenout a poděkovat těm, kteří dokázali, že dobrý skutek může změnit komunitu i celou společnost. Do výběru se dostaly nejvýraznější příběhy z minulých ročníků Giving Tuesday i nominace zaslané veřejností. Partneři ocenění jsou advokátní kancelář PEYTON legal a společnost IN CATERING.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 27. listopadu 2025 v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze. Součástí programu bude také křest knihy Štědré úterý: Jak Giving Tuesday proměnilo Česko, která vychází k 10. výročí Giving Tuesday v Česku.
Kniha Štědré úterý: Jak Giving Tuesday proměnilo Česko přináší skutečné příběhy filantropie – od školních sbírek přes dobrovolnické výzvy až po firemní kampaně. Na její tvorbě se podílely osobnosti jako Tomáš Sedláček, Bára Nesvadbová, Sanjiv Suri, Tomáš Šebek, Martin Vohánka, Silke Horáková a Asha Curran, ředitelka globálního Giving Tuesday. Publikaci vydává nakladatelství Pointa ve spolupráci s Albatros Media a vyjde přesně na Giving Tuesday, 2. prosince 2025.