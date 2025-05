Jak často obměňovat dětský šatník?

Nejlepší přátelé rodičů – nastavitelné a elastické oblečení

I když je období intenzivního růstu dítěte přirozené a velmi žádoucí, přináší rodičům značné výzvy. Nejde jen o nutnost věnovat čas další obměně šatníku, ale často také o značné finanční náklady. Je samozřejmé, že nikdo nechce utrácet jmění za vybavení šatníku svého potomka. Stejně tak každý rodič chce, aby se jeho dítě cítilo pohodlně a vypadalo prostě dobře. Abyste prodloužili intervaly mezi jednotlivými nákupy, je třeba vědět, jak šatník dítěte sestavit. V tomto případě se vyplatí sáhnout po oblečení, které s dítětem „poroste“. Jedná se o veškeré elastické kusy oděvu obohacené o nastavitelné prvky, například oversized mikiny (https://cz.coccodrillo.eu/divky/divci-obleceni/mikina.html) nebo kalhoty s nastavitelným pasem. Díky takovým řešením přizpůsobíte oblečení měnící se postavě dítěte a tím snížíte potřebu časté obměny šatníku.

Univerzální kousky na každou příležitost

Při výběru dětského oblečení mnoho rodičů dává přednost tomu, co je právě módní. Samozřejmě na tom není vůbec nic špatného. Pokud vám ale záleží na tom, aby šatník vašeho dítěte s ním „rostl“, vyberte univerzální oblečení, ze kterého snadno vytvoříte různé kombinace pro každé roční období a příležitost. Co by v takovém šatníku nemělo chybět? Určitě klasické mikiny, například tyto: https://cz.coccodrillo.eu/chlapci/chlapecke-obleceni/mikina.html, bavlněná trička a kalhoty. Takové oblečení je nejen pohodlné, ale také snadno kombinovatelné s dalšími kousky. Navíc se dá nosit po celý rok a hodí se pro různé příležitosti. Je to skvělý způsob, jak zvýšit funkčnost dětského šatníku a prodloužit jeho životnost.

Výběr optimálních velikostí

Chcete-li vytvořit šatník, který vašemu dítěti vydrží déle, vybírejte trochu větší oblečení, do kterého dítě časem doroste. Například při hledání vhodné mikiny pro své dítě zvolte delší, oversized model (podívejte se zde: https://cz.coccodrillo.eu/novorozenci/odev/mikiny.html). Takový kousek poslouží dítěti déle a vy trochu ušetříte.

Řiďte se výše uvedenými zásadami a sestavíte dětský šatník, který nebude třeba často obměňovat. Veškeré kousky oblečení potřebné k jeho vytvoření najdete v nabídce Coccodrillo. Podívejte se již nyní.