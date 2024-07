Jak najít kvalitní IT řešení za dostupnou cenu?

Co podle vás definuje kvalitní IT řešení?

Kvalitní IT řešení je takové, které nejvíce odpovídá potřebám konkrétního byznysu. V průmyslu může jít o řešení, které zlepší výrobní procesy a kvalitu produktů. Ve zdravotnictví je to systém, který zefektivní fungování nemocnic a péči o pacienta. V jiných oblastech to může být zase něco jiného. Klíčem je pochopení specifických potřeb každého sektoru.

Čelí firmy v různých odvětvích podobným technologickým výzvám?

Ano, několik výzev je společných. Každá firma a instituce dnes potřebuje IT zázemí pro svůj provoz. Mnohé procesy však nefungují efektivně, protože některé subjekty mají obavy z digitalizace a využívání cloudových služeb. Tyto obavy jsou často neopodstatněné. Dalším společným problémem je nedostatek zdrojů – jak finančních, tak kvalifikovaných IT odborníků.

Jaké technologie zvolit, pokud klient nemá dostatečné zdroje?

Klíčová je dobrá IT strategie. Jako technologický partner pomáháme firmám nastavit správnou strategii a vytvořit vhodný IT ekosystém. Snažíme se klientům navrhnout technologická řešení, která jsou cenově dostupná a dlouhodobě udržitelná. Příprava je často důležitější než samotná realizace. Bez dobré strategie jsou dílčí opatření nejen časově náročná, ale i velmi drahá. Návrh technologií přichází až v následujícím kroku.

Jste dnes jako technologický partner více v pozici konzultanta?

Ano, IT se stále více posouvá do konzultační sféry. Klienti oceňují naše zkušené konzultanty, kteří rozumějí jejich byznysu a umí sladit různé procesy do funkčního technického celku. Mít špičkovou IT expertízu dnes nestačí, klíčem k dobrému IT řešení je znát byznys prostředí klienta.

Které faktory považujete při návrhu IT řešení za klíčové?

Velmi důležité je znát prostředí zákazníka, protože každé byznys zaměření vyžaduje jiné řešení z pohledu dostupnosti a bezpečnosti. Podstatné je také identifikovat, které systémy jsou pro fungování klienta kritické. Pokud krátký výpadek IT systému nezpůsobí firmě zásadní problémy, nemusí mít špičkové řešení za miliony korun. Jinak je tomu u subjektů, jako jsou například nemocnice, kde výpadek představuje výrazné riziko a může způsobit ohrožení životů.

Kde je největší prostor pro optimalizaci nákladů na IT?

Velkou úsporu může přinést centralizace IT systémů, které již nemusí být řešeny individuálně na pobočkách. S příchodem rychlého internetu a vyšší bezpečnosti dokážeme vytvořit efektivnější řešení a některé IT služby přesunout do cloudu. Cloudové služby přinášejí úsporu a umožňují rychleji reagovat na změny. Další možností je outsourcovat některé IT služby – od zálohování dat až po provoz celé IT infrastruktury. Aktuálním trendem je i pronájem služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Dá se dnes ušetřit také na vývoji řešení na míru?

Určitě. Často se setkáváme s tím, že zákazníci váhají s digitalizací procesů z obavy, že to bude drahé. Nemusí tomu tak být. Pro mnohé byznys procesy dnes dokážeme vytvořit řešení na míru doslova během několika hodin. Moderní technologie nám umožňují sestavit řešení z menších modulárních bloků, které vyžadují minimum dodatečného programování. To přináší velkou flexibilitu a výrazné úspory nákladů na vývoj.

Ve které oblasti naopak klientům šetřit na technologiích nedoporučujete?

Je důležité si uvědomit, že každé řešení má svou hodnotu. Čím je levnější, tím nižší je jeho hodnota. Vyšší cena hardwaru není jen o značce, ale o skutečné kvalitě. Na kvalitě se rozhodně nedá šetřit. U velmi low-cost řešení bych byl opatrný a žádal reference. Někteří dodavatelé nabízejí extrémně nízké ceny, což se může později negativně projevit ve slabé kvalitě nebo vyšších nákladech na dodatečnou technickou podporu.

