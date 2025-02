Jak nosit pánské teplákové soupravy?

Proč jsou teplákové soupravy trendy?

Kdo by to kdy řekl, že teplákové soupravy, kdysi vyhrazené pouze pro sport nebo lenošení na gauči, budou jedním z hlavních trendů současné módy? Dnešní modely jsou daleko za hranicemi minulosti – skvělé střihy, prémiové materiály a moderní design je posunuly na úplně novou úroveň. Dnes je nosí nejen streetwear nadšenci, ale i muži, kteří dbají na styl a pohodlí.

Trocha historie aneb Jak to všechno začalo

První teplákové soupravy se objevily téměř před sto lety jako praktické oblečení pro sportovce. Od té doby prošly velkou proměnou. V 90. letech byly symbolem hip hopové kultury, zatímco dnes je vidíte na přehlídkových molech i na ulicích velkoměst.

Jak vybrat tu správnou teplákovou soupravu?

Střih

Zapomeňte na vytahané a neforemné modely. Moderní pánské teplákové soupravy mají štíhlé linie, které podtrhnou postavu. Hledejte střih, který vám dokonale sedne – ať už upnutější nebo volnější podle vašeho stylu a postavy.

Materiál

Kvalitní bavlna nebo směsi s elastanem jsou základem. Díky nim se budete cítit pohodlně a zároveň dobře vypadat.

Barvy

Nebojte se experimentovat. Kromě klasické šedé nebo černé si zkuste třeba pastelové tóny, khaki nebo trendy odstíny béžové.

Kombinujte a bavte se

Teplákové soupravy nejsou jen o mikině a teplácích. Zkuste je kombinovat s dalšími kousky pánského značkového oblečení, které máte v šatníku:

Tenisky Sáhněte po kvalitních teniskách, které podtrhnou váš outfit. Bílé tenisky fungují vždy, ale ani barevné modely nejsou špatná volba.

Kožená bunda Přidejte trochu drsnosti s klasickou černou nebo hnědou koženou bundou.

Doplňky Stylová čepice, hodinky nebo batoh mohou outfit pozvednout na další úroveň. Kdy a kam nosit teplákové soupravy?

Perfektní na procházku městem, výlet s přáteli nebo víkendové pochůzky. V teplákové soupravě budete jako doma při téměř jakémkoliv sportu. Vyberte si lehké a funkční materiály, které vás neomezí v pohybu. Stejně tak pokud vás čekají dlouhé cesty autem, letadlem nebo vlakem, tepláková souprava je ideální volba.

V letní dny stačí mikinu nechat doma a tepláky zkombinovat s jednoduchým tričkem nebo tílkem. V zimě přidejte péřovou bundu a zateplené boty, aby vám bylo příjemně i v chladném počasí.

Čemu se vyvarovat?

Do divadla v teplácích? To raději ne. Teplákové soupravy se nehodí na formální události. Také dávejte pozor na vytahané teplákovky, které už mají svá nejlepší léta za sebou. Investice do kvalitního modelu se vyplatí.

A co vy? Už máte svou ideální teplákovou soupravu?