Jak se daní výhry z loterie, kurzového sázení nebo automatů?

Rok 2024 přinesl celou řadu změn v legislativě. Ta se výrazně dotkla i hazardního prostoru. Nejvíce přitom zasáhla oblast zdanění výher a hráče v tomto směru rozhodně nepotěšila. Jak se tedy výhry od roku 2024 daní a jak se rozlišují výhry v jednotlivých typech her? To vám prozradíme v našem dnešním článku.

Čistá výhra 50 000 Kč? Musíte danit!

Ze všeho nejdříve si jen krátce shrňme, jak zdanění fungovalo do roku 2024. Do této doby vyžadoval stát zdanění pouze čistých výher nad 1 000 000 Kč. To samozřejmě klasické hráče prakticky neovlivnilo, protože vyhrát 1 000 000 Kč rozhodně není nic snadného a dosáhne na něj jen velmi malé procento hráčů.

Stát však právě v tomto ohledu vnímal velké nedostatky a základ pro výpočet daně z výher pořádně snížil. Od roku 2024 musí hráči odvést daň z výhry při jakékoliv čisté výhře nad 50 000 Kč. Počet hráčů povinných odvést daň se tak výrazně zvyšuje. Stát si od toho samozřejmě vyšší příspěvky ve státní kase. Až čas ale ukáže, jak se mu to podařilo.

Jak se daní výhry z loterií?

U loterií je proces zdanění vůbec nejjednodušší. Na rozdíl od jiných hazardních her zde totiž platí, že každou výhru nad 50 000 Kč odvede přímo poskytovatel loterie. Sazba daně je vždy 15 %. To znamená, že pokud například vyhrajete v loterii 100 000 Kč, poskytovatel loterie vám vyplatí 85 000 Kč a 15 000 Kč odvede státu.

Vy tedy nemusíte podávat žádné daňové přiznání, ani nic podobného. Z pohledu státu máte tedy vše vyřešené a nic řešit nemusíte. Mějte však na paměti, že výhry v loterii, zvláště takto vysoké, jsou nesmírně vzácné. Je tedy daleko pravděpodobnější, že o své peníze přijdete úplně.

Jak se daní výhry ze sázení?

Možná ještě více vás bude zajímat zdanění výher z kurzového sázení. Zde je totiž situace výrazně odlišná. Ačkoliv stále platí, že sazba daně je 15 %, je v tomto případě nutná aktivita ze strany sázkaře. Zdanění totiž podléhá čistá výhra nad 50 000 Kč dosažená během celého roku.

Čistou výhrou se pak rozumí součet reálných výher u všech sázkových kanceláří, od kterého odečtete všechny vklady provedené u jednotlivých sázkovek. Jestliže tak například vyhrajete zmiňovaných 100 000 Kč u různých poskytovatelů, avšak 90 000 Kč vložíte, vaše čistá výhra je 10 000 Kč, takže vaše výhry zdanění nepodléhají.

U každé ze sázkových kanceláří si můžete vyžádat přehled pohybů na vašem účtu a rychle tak uvidíte, jak jste na tom během roku byli.

V případě čisté výhry nad 50 000 Kč v jednom roce je nutné, aby hráč podal na konci zdaňovacího období daňové přiznání, ve kterém povinnost odvést daň uvede. Zaplacení daně je tedy v tomto případě čistě na hráči.

Jak se daní výhry z automatů, pokeru a dalších her?

U výherních automatů je situace prakticky stejná jako u kurzového sázení. Daní se tedy 15 % ze součtu čistých výher u všech poskytovatelů hazardních her. Povinnost odvést daň je opět na samotném hráči a je nutné na ni tedy myslet.

Opět se však sluší upozornit, že výhry v hazardních hrách jsou ohromně nejisté. Zvláště pak u automatů tak hrozí, že o své peníze rychle přijdete a se zdaněním už si tak nebudete muset lámat hlavu. Vždy si proto opravdu promyslete, zda je chcete ve hře riskovat.

Další zákonné povinnosti hráčů

Zdanění výher je samozřejmě v seznamu zákonných požadavků směrem k hráči až na posledním místě. Zákon na hráče klade nároky prakticky již od počátečních kroků v rámci hazardní hry. Všichni hráči tedy musí splnit tyto podmínky:

· Dovršení 18let

· Plná zletilost

· Nesmí být vyřazení z účasti na hazardní hře

· Nesmí být zapsaní do RVO

· Musí projít kompletní registrací u daného poskytovatele

Všechny tyto údaje si casino při registraci ověřuje. K tomu mu slouží například bankovní identita, díky které může rychle nahlédnout do registru obyvatel a vše si ověřit. Rozhodně na to myslete.

Článek vznikl ve spolupráci s www.zatocsi.cz.

Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!