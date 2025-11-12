Jubilejní Giving Tueasday odstartoval: Zaregistrujte výzvu i dobrý skutek
Světový svátek štědrosti se po desáté vrací do Česka. Od 1. listopadu se můžete zapojit vlastní dárcovskou výzvou nebo dobrým skutkem a stát se součástí iniciativy, která spojuje lidi napříč městy, profesemi i generacemi a proměňuje drobná gesta v radost se skutečným dopadem.
Giving Tuesday, světový den štědrosti a dobrých skutků, který letos slaví v Česku 10 let, přichází se stovkami výzev, příběhů a gest, které dokazují, že konat dobro má smysl. Od 1. do 30. listopadu mohou jednotlivci, školy, neziskové organizace i firmy registrovat své dárcovské výzvy, pokud hledají podporu, nebo dobré skutky, pokud chtějí pomáhat druhým.
„Kreativní, osobní a laskavé, takové projekty se ke Giving Tuesday každoročně přidávají. Sdílením na jedné platformě dáváme lidem možnost vybrat si, co je jim nejbližší, a konat dobro společně,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která v Česku Giving Tuesday zastřešuje.
Dárcovská výzva nebo dobrý skutek?
Nevíte, kam spadáte?
● Dárcovská výzva – konkrétní prosba o finanční, materiální nebo dobrovolnickou pomoc.
● Dobrý skutek – aktivita, která už proběhla nebo právě probíhá, inspirovala ostatní a pomáhá potřebným. Následně se zveřejní ve Výpisu dobrých skutků.
Registrace pro dárcovskou výzvu i dobré skutky probíhá na webu www.givingtuesday.cz. Můžete darovat, stát se dobrovolníkem, vyzvat veřejnost k darování, darovat krev a mnoho dalšího. Sdílejte své dobré skutky pod hashtagem #GivingTuesdayCZ a inspirujte ostatní.
Štědré dny ČEPS: 5 let dobrých skutků
Společnost ČEPS, generální partner Giving Tuesday, i letos pořádá pod hlavičkou tohoto světového hnutí své Štědré dny. Za uplynulé čtyři roky už společnost darovala 1,8 milionu korun 12 neziskovým organizacím. Pátý ročník naváže na tradici podpory smysluplných projektů a vybere deset nejzajímavějších výzev, které se do Giving Tuesday přihlásí mezi 1. a 13. listopadem. Tři z nich získají finanční dar v celkové výši 150 000 Kč, o jehož rozdělení rozhodnou sami zaměstnanci společnosti.
„K tomuto jubileu bychom si přáli, aby naše Štědré dny opět zahřály u srdce a přinesly radost těm, kteří ji nejvíce potřebují,“ říká Hana Klímová, ředitelka sekce Komunikace a CSR ČEPS.
Češi a štědrost: půl miliardy a tisíce gest i příběhů
Za posledních deset let darovali Češi téměř půl miliardy korun a uskutečnili nespočet dobrých skutků. Giving Tuesday každoročně ukazuje, že i malá gesta mají význam. Národním ambasadorem hnutí pro Česko je Asociace společenské odpovědnosti. Generálním partnerem letošního ročníku je společnost ČEPS, partneři Albatros Media a Skupina ČEZ. U příležitosti 10 let budou poprvé uděleny i speciální Giving Tuesday Awards.
Giving Tuesday Awards – ocenění pro srdce na pravém místě
Cílem ocenění Giving Tuesday Awards je připomenout a poděkovat těm, kteří dokázali, že dobrý skutek může změnit komunitu i celou společnost. Do výběru se dostaly nejvýraznější příběhy z minulých ročníků Giving Tuesday i nominace zaslané veřejností. Partneři ocenění jsou advokátní kancelář PEYTON legal a společnost IN CATERING.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 27. listopadu 2025 v Klášteře minoritů sv. Jakuba v Praze. Součástí programu bude také křest knihy Štědré úterý: Jak Giving Tuesday proměnilo Česko, která přináší skutečné příběhy filantropie, a to od školních sbírek přes dobrovolnické výzvy až po firemní kampaně. Na její tvorbě se podílely osobnosti jako Tomáš Sedláček, Bára Nesvadbová, Sanjiv Suri, Tomáš Šebek, Martin Vohánka, Silke Horáková a Asha Curran, ředitelka globálního Giving Tuesday. Publikaci vydává nakladatelství Pointa ve spolupráci s Albatros Media a vyjde symbolicky na Giving Tuesday, 2. prosince 2025.
Dekáda Giving Tuesday v Česku ukazuje, že jsme štědrý národ. Ať už darujete čas, peníze, krev nebo úsměv, i malý krok může mít velký dopad. Přidejte se a pomozte napsat další kapitolu českého příběhu o dobrých skutcích.