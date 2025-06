Kam se vydat na levnou dovolenou?

Proč jsou Balkány rájem pro turisty s omezeným rozpočtem?

Balkánské země už léta soutěží o titul nejlevnější destinace v Evropě. Albánie okouzluje plážemi Jadranu, kde týdenní pobyt v hotelu 3* se snídaní stojí od 13 000 Kč pro dvě osoby. To je o 40 % levnější než v Chorvatsku, při podobných krajinách! V Černé Hoře mimo sezónu najdeš apartmány v první linii u moře už za 900 Kč za noc, a oběd v místní restauraci nepřekročí 350 Kč. Pro milovníky horských túr bude ideální Rumunsko – denní rozpočet (ubytování v kempu + strava) je pouhých 600 Kč.

Nezapomínejme na Bulharsko, kde týdenní dovolená all-inclusive u Černého moře začíná na 14 000 Kč za osobu. Pro srovnání – podobný standard v Řecku nebo Itálii je náklad alespoň dvojnásobný.

Je Egypt stále králem levných all-inclusive?

Hurghada a Sharm el-Sheikh už léta dominují v žebříčcích nejlevnějších exotických destinací. Týdenní pobyt v hotelu 4* s plnou penzí a letem lze najít už za 21 000 Kč na osobu, zejména při využití last minute akcí. Stojí za to pravidelně kontrolovat stránky jako www.tui.cz/dovolena/egypt/nabidky-last-minute, kde se objevují last minute nabídky.

Rivalem Egypta je Tunisko, kde týden v letovisku Sousse s all-inclusive stojí 18 000 Kč pro dvě osoby. Místní speciality – kuskus nebo harissa – koupíš na trzích už za 50-80 Kč, a prohlídka starověkého Kartága stojí jen 200 Kč za vstupenku. Pro rodiny s dětmi je to ideální volba díky mělkým plážím a bohaté animační nabídce.

Jak navštívit jihovýchodní Asii bez milionů na účtu?

I když letenky do Vietnamu nebo Kambodže stojí 60 000-85 000 Kč, nízké ceny na místě vyrovnávají výdaje. V Hanoji si pronajmeš apartmán s klimatizací za 300 Kč a na ulici si dáš pho za 25 Kč. V Thajsku uzavřeš měsíc cestování za 8 000 Kč, pokud si vybereš guesthousy a místní bary. Týdenní pobyt na ostrově Koh Chang stojí asi 3 200 Kč za ubytování a obědy v pouličních restauracích – 50 Kč za jídlo.

Indonésie láká levnými lety mezi ostrovy (od 600 Kč) a bungalovy na Bali za 400 Kč za noc. Pamatuj však, že v sezóně (červen-srpen) ceny stoupají až o 30 %. Pro rodiny doporučujeme Kambodžu – prohlídka Angkor Watu stojí 300 Kč a plavba po jezeře Tonle Sap 200 Kč.

Kde v Latinské Americe hledat levná dobrodružství?

Mexiko je ideálním kompromisem mezi exotikou a dostupnými cenami. Týdenní pobyt v Parras de la Fuente s ubytováním a stravou stojí 14 000 Kč a autobusy mezi městy jezdí za 100-250 Kč. V Argentině si za 250 Kč dáš steak v Buenos Aires a v Brazílii si pronajmeš byt v Rio de Janeiro za 1 000 Kč za noc. Lety z Česka do Mexika najdeš už od 3 300 Kč jedním směrem, ale stojí za to lovit akce.

Jak šetřit na dovolené?

Flexibilita vs. plánování Klíčem k levné dovolené je flexibilita termínů – cestováním v květnu nebo září ušetříš až 40 % na hotelech. Last minute nabídky do Egypta nebo Turecka mohou být až o 70 % levnější než ty rezervované s půlročním předstihem. Na druhou stranu, včasná rezervace (3-4 měsíce předem) zaručuje nejlepší ceny na dálkové lety – například do Thajska nebo Mexika.

Využij technologie – srovnávače jako Skyscanner nebo Booking.com ukazují ceny z různých cestovních kanceláří. Stojí za to také sledovat stránky leteckých společností (např. Czech Airlines) kvůli akcím. Pro rodiny jsou skvělou volbou dovolené all-inclusive – v Bulharsku nebo Turecku za 8 000-12 000 Kč týdně máš zajištěné jídlo, nápoje a animace pro děti.

Shrnutí: Kam se vyplatí jet, abys nepřeplatil?

Od balkánských pláží po asijské džungle – současný turistický trh nabízí stovky možností na levnou dovolenou. Pro Čechy se zvláště vyplatí objevovat Jižní Evropu (Albánie, Černá Hora) a Severní Afriku (Egypt, Tunisko), kde nízké ceny jdou ruku v ruce s krátkou dobou cestování. Milovníci exotiky najdou v Asii a Latinské Americe destinace, kde denní rozpočet nepřesahuje 500 Kč. Pamatuj – klíčem k úspěchu je kombinace včasného plánování s last minute nabídkami a využíváním místních atrakcí.

Nezáleží na tom, zda si vybereš all-inclusive u moře, nebo batůžkářské dobrodružství – s tímto průvodcem najdeš vysněnou dovolenou ve své ceně. Zabal kufr a objevuj svět bez obav o domácí rozpočet!