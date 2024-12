Kdo zaplatí vaše stáří? Spoléhat jen na stát se nevyplácí

S narůstajícím věkem populace přichází i větší tlak na sociální výdaje státu a důchodový systém, který je u nás průběžný – nešetří peníze na budoucí důchody, ale rovnou je přerozděluje současným seniorům. Proto je stále důležitější, abychom se na spokojené stáří připravovali i my sami, například díky spoření na penzi nebo pojištění.

„V důsledku demografického tlaku, kdy žijeme stále déle a důchodu se dožívá stále více lidí, vzniká velká zátěž na veřejný systém. Je proto dobré nespoléhat jen na stát, ale vytvářet si vlastní rezervy, například prostřednictvím doplňkového penzijního spoření, které přináší i státem dané výhody navíc – státní podporu až 4 080 Kč ročně a možnost snížit si daňový základ až o 48 tisíc korun,“ říká Michal Korejs, produktový ředitel NN Životní pojišťovny a NN Penzijní společnosti. Na spoření na penzi navíc podle něj díky daňové odečitatelnosti přispívá i řada firem a jedná se tak o stále oblíbenější zaměstnanecký benefit.

Důležité je ale začít s finanční přípravou na stáří co nejdříve. „V případě pojištění i spoření na penzi platí rozhodně, že čím dřív tím líp. Cena pojistného pro mladší klienty je totiž díky menšímu riziku samozřejmě nižší a po celou dobu pojištění už pak zůstává stejná. U spoření na penzi zase hraje ve váš prospěch složené úročení. Dosažený výnos se v dalším období dále zhodnocuje,“ vysvětluje Michal Korejs a doporučuje každému spočítat si to s pomocí dostupných penzijních kalkulaček.

Výhody pojištění dlouhodobé péče ● Flexibilní využití: peníze můžete použít na profesionální péči nebo zapojení blízkých. ● Doživotní renta: pojistná událost klienta znamená pravidelnou výplatu bez časového omezení. ● Finanční dostupnost: pojištění v nižším věku vyjde na pár set korun a nezdraží se až do stáří.

Potřeba péče roste

Statistiky ukazují, že nejméně 1 ze 3 dospělých se do 85 let stane závislým na pomoci druhých. Očekává se, že počet lidí, kteří se bez dlouhodobé péče neobejdou, se během příštích 40 let ještě zdvojnásobí. Potřeba péče od druhých tak bude v průběhu dalších let ještě více narůstat.

Zajímavou možností zajištění na stáří, kterou stát nově podporuje, je pojištění dlouhodobé péče. To kryje riziko vážné nesoběstačnosti a pomáhá lidem zvládat náklady spojené s potřebou každodenní péče. Pojistné plnění, které klient dostává, má formu doživotní renty a může pokrýt například služby pečovatele, rekonstrukci bydlení nebo léky. Měsíční příspěvek od pojišťovny výrazně odlehčuje i rodinám, které by jinak nesly veškeré finanční náklady navíc.

„Stát sice v případně ztráty soběstačnosti vyplácí příspěvek na péči, podle odhadů však zhruba 25 % nákladů na potřebnou péči si musí lidé zaplatit sami z vlastních úspor,“ vypočítává Michal Korejs.

NN Životní pojišťovna sama motivuje své klienty ke zdravému životnímu stylu, který je jedním z klíčů k dlouhému a spokojenému životu. Nabízí totiž slevy z pojistného například těm, kteří pravidelně bezpečně sportují, chodí k lékaři na preventivní prohlídky nebo se věnují dárcovství krve. Tyto aktivity totiž nejen pomáhají udržovat zdraví, ale také snižují rizika komplikací ve stáří, což má pozitivní dopad na celkovou kvalitu života.

Podívejte se na video a objevte, jak se vy i vaši blízcí můžete efektivně připravit na spokojený důchod.