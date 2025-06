Klimatizace bez vrtání. Kdy dává mobilní řešení smysl?

Ne každý prostor se hodí pro pevnou klimatizaci. Někde kvůli dispozici, jinde kvůli nákladům. A v nájmu? Tam si se stavebními zásahy často ani neškrtnete. Mobilní klimatizace tuhle překážku elegantně obchází – stačí ji postavit k oknu, zapojit do zásuvky a připojit hadici pro odvod teplého vzduchu ven. Funguje bez vrtání, bez papírování a bez čekání na montážní firmu.

Jasně, není to řešení pro celý dům ani velký open space. Ale pokud chcete ochladit ložnici, obývák nebo pracovnu, zvládne to mobilní klimatizace skvěle. A když se stěhujete, jednoduše ji zabalíte do krabice a vezmete s sebou.

Chladí spolehlivě, ale je potřeba dobře vybírat

V jednom pokoji s běžnou velikostí si mobilní klimatizace poradí skvěle. Důležité je ale zvolit správný výkon. Na výběr jsou nejrůznější modely a některé zvládnou bez problémů ochladit i větší prostory, například až 68 m² při výšce stropu 2,6 m. Nezáleží ale jen na tom – roli hraje také množství oken nebo přímého slunečního světla. Proto se často udávají hodnoty v metrech krychlových, které poskytují přesnější představu o výkonu, který budete potřebovat.

🛈 Tip: Chytré modely s mobilní aplikací zvládnou chlazení spustit i na dálku. Po příchodu domů vás tak přivítá příjemná teplota.

SAC MT1803CH - Mobilní klimatizace Wi-Fi AllSeasons A++/A++ | Zdroj: Sencor

Údržbu zvládnete sami

Na rozdíl od vestavěné klimatizace, která si často žádá servisního technika, tuhle vyčistíte sami. Stačí jednou za čas omýt nebo vysát filtry a zkontrolovat odtok kondenzátu. Žádné speciální nástroje, žádné složité návody. Díky tomu se snáz udržuje vysoký výkon i čistý vzduch.

Dostupnější varianta s nízkými náklady

Zatímco pevná klimatizace vás může stát desítky tisíc, mobilní se dá pořídit už od několika tisíc korun – a tím většina výdajů končí. Neplatíte za instalaci ani údržbu. Investice je jednorázová a navíc přenosná. Když se stěhujete, jde s vámi.

Model pro každý rozpočet i potřebu

Ať už hledáte jednoduché řešení do menšího bytu, nebo výkonný model s pokročilými funkcemi, v Sencoru si vyberete. I cenově dostupné modely zvládnou dálkové ovládání nebo noční režim. Pokud chcete víc, sáhněte po variantách s Wi-Fi, vyšším výkonem nebo funkcí odvlhčování. Výběr je široký – a ve vašich rukou.

SAC MT1803CH - Mobilní klimatizace Sencor Wi-Fi AllSeasons A++/A++ | Zdroj: Sencor