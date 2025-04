Konference Equal Pay Day je silným hlasem na podporu žen a jejich férového odměňování

„Poslední data Eurostatu ukázala, že Česko je bohužel v nerovnosti odměňování žen a mužů na chvostu Evropy. Průměrný rozdíl na stejných pozicích je téměř 18 procent. Proto je nutné stále a velmi hlasitě opakovat, že je to nespravedlivé a nenormální. BPWCR se o to snaží již řadu let. Naštěstí nejsme v tomto boji osamocení. Rovné odměňování podporují nejen ženy, ale i stále více mužů a také firem. Letošní ročník konference Equal Pay Day a neuvěřitelná energie, která sálala ze stovek přítomných, mi dodala spoustu motivace do další práce. Potenciál, který v lidech dřímá, je opravdu obrovský, jen ho naplnit,“ řekla nová prezidentka BPWCR Eva Primus Kovandová, která v lednu letošního roku převzala štafetu z rukou zakladatelky organizace Lenky Šťastné.

Skvělé příklady z praxe prezentovaly partnerské firmy, které již roky rovnost odměňování uplatňují. Zástupci Philip Morris, Clarion Congres Hotel Prague, projektu Rovná Odměna, TV Nova, Allianz a dalších partnerů ukázali všem, že realizace rovného přístupu je nejen proveditelná, ale že přináší pozitivní dopady jak na personální politiku firem, tak i na hospodářské výsledky.

Business & Professional Women CR

Mezi vystupujícími nechyběly desítky zahraničních hostů, včetně zástupců renomovaných organizací OECD, UNICEF či fondu CEI. Mimořádný ohlas vzbudila Francesca Burack, generální ředitelka a prezidentka společnosti Fearless Talent Development Inc. Jejím heslem je: „Postavte se ve své autentické síle - buďte nebojácná a ženská.“ Svým energickým vystoupením všechny přítomné doslova zvedla ze židle a probudila otevřenou diskuzi v hlavním sále.

Druhý den konference, tzv. Empower Day, byl zasvěcen zmíněnému tématu „Potenciál“. K panelovým diskusím, mentoringovým stolům a workshopům zaměřeným na osobní růst, finanční nezávislost a rovné příležitosti usedly s účastníky desítky odbornic a odborníků z mnoha oborů, aby společně hledali řešení a podporovali pozitivní změny na trhu práce a také ve veřejném sektoru.

V hlavním sále, ale i v menších prostorách, kde probíhaly specializované diskuze a mentoring, vládla přívětivá a nadšená atmosféra.

Business & Professional Women CR

„K cílům BPWCR patří nejen rovné odměňování žen a mužů, ale také celková podpora a dodávání kuráže ženám, které bohužel často stále prosazují své názory a nápady méně asertivně a tím i efektivně. Atmosféra na konferenci byla v tomto ohledu neuvěřitelná a jsem přesvědčena, že všechny účastnice odcházely po skončení nejen s úsměvy na tvářích, ale také s vyšším sebevědomím a novou dávkou odvahy prosadit samy sebe,“ řekla Primus Kovandová, která zároveň poděkovala všem partnerům konference, bez nichž by tuto skvělou akci nebylo možné uspořádat.

„Partnerům velmi děkuji. Nejen za finanční příspěvky, ale i za jejich přístup k rovnosti odměňování a podpoře žen celkově. Nepochybuji, že se jim tento osvícený přístup vyplatí. A ze srdce jim to přeji,“ ocenila Primus Kovandová.

BPWCR je veřejně prospěšná organizace, která propojuje aktivní ženy s cílem podpořit ekonomickou nezávislost žen. Kromě pořádání tradiční konference Equal Pay Day celoročně vede kampaň za rovné odměňování, medializuje ženské vzory, organizuje mentoringové programy a dlouhodobě podporuje téma postavení a vliv žen ve společnosti.

BPWCR je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí ve více než 100 zemích světa a navazuje na odkaz Františky Plamínkové, jedné z prvních českých členek a zakladatelek BPW z roku 1930. Českou organizaci založila v roce 2010 Lenka Šťastná s vizí, že když se ženy propojí a podpoří, dokážou neuvěřitelné věci.