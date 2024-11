Koupili jste si do firmy elektromobil? Můžete udělat více

Do firemních vozových parků postupně pronikají elektromobily. Není to však jediný směr inovací. Čeští fleet manažeři jednohlasně potvrzují, že hledají způsoby, jak kontinuálně snižovat náklady. Zkušenosti specialistů Shell ukazují, že každé odvětví i každá flotila má svá specifika. K optimalizaci nákladů proto vede cesta individuálního přístupu a kombinace několika opatření. Zde jsou však pravidla, která fungují univerzálně.

Polovina oslovených českých manažerů flotil očekává, že do vozového parku jejich firem přibudou elektromobily nebo plug-in hybridy. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Shell realizovaného mezi českými a slovenskými manažery firemních flotil na konci minulého roku. Firmy se však do nízkoemisních vozidel bezhlavě nehrnou. Přemýšlejí prakticky a hledají způsoby, jak zjednodušit administrativu, nasadit telematiku, využít uhlíkové kredity nebo hybridní palivové karty. Všechny tyto nástroje nyní Shell zahrnul do jednoho balíčku v komplexním programu Směr nulové emise, který se řídí principem dekarbonizace při udržitelných nákladech.

Čtyřstupňový program Směr nulové emise pomáhá fleet manažerům nebo majitelům firem identifikovat a řídit jejich současnou uhlíkovou stopu, posoudit možnosti dekarbonizace a vypracovat plán na snížení emisí z firemních vozových parků.

Hledáte způsob, jak optimalizovat náklady na správu firemního vozového parku? Stačí vyplnit kontaktní formulář.

Dekarbonizace a náklady

Prostřednictvím komplexního programu Směr nulové emise podporuje Shell zákazníky při přechodu na nízkoemisní řešení mobility s ohledem na celkové náklady. Tento mix nástrojů využívá principy moderní mobility a digitalizace postavené na snižování administrativy.

„Dekarbonizace je jedním z důležitých témat pro firemní flotily po celém světě a společnost Shell se zavázala pomáhat firmám snižovat jejich uhlíkové emise,“ říká Eva Belák Heberová, ředitelka divize Shell Fleet Solutions pro Českou republiku a Slovensko. „Jako jeden z největších hráčů na poli firemní mobility nabízíme zákazníkům komplexní program, který má jasnou koncepci směřující k čistým nulovým emisím vozového parku. Podporujeme naše zákazníky, aby byli efektivnější a úspěšnější. Program Směr nulové emise je určen jak stávajícím, tak novým zákazníkům.“

Program Směr nulové emise je nyní k dispozici také firemním zákazníkům v ČR. Více informací o programu je k dispozici na speciálních webových stránkách.

Firmy postupně zavádějí elektromobilitu, hybridní vozový park je realitou

Ve firemních vozových parcích se začínají prosazovat smíšené flotily vozidel se spalovacími motory i elektromotory. Firemní vozové parky se nezmění najednou, ale spíše postupně a obnova bude trvat několik let.

Realitu smíšených firemních vozových parků plně podporuje řešení tzv. hybridní karty Shell. „S touto kartou bude nyní společnost hradit jak platbu za konvenční pohonné hmoty, tak i nabíjení elektromobilů. V případě plug-in hybridů nebo elektromobilů umožňuje použití integrované hybridní karty Shell v aplikaci Shell Recharge zobrazení tarifů i pro spuštění a zastavení nabíjení. Díky široké akceptační síti registrujeme o tento typ řešení značný zájem mezi firemními zákazníky,“ říká Eva Belák Heberová.

Hybridní karta Shell funguje ve veřejné síti nabíjecích stanic Shell Recharge, ale i v síti vybraných partnerů. V současné době mohou řidiči s kartou využívat akceptační síť více než 750 000 nabíjecích míst v Evropě, včetně více než 3 000 v České republice a více než 1 400 na Slovensku.

Řešení pro různá odvětví a vozové parky

Kromě komplexního řešení pro společnosti s velkými vozovými parky jsou služby Shell v oblasti dekarbonizace přizpůsobeny i menším vozovým parkům. Díky aplikaci Shell Fleet App se nyní mohou i firmy a živnostníci s vozovým parkem do 10 vozidel snadno zaregistrovat a objednat si hybridní kartu Shell. Celý proces probíhá digitálně, bez náročné administrativy.

„Řešení Shell v oblasti dekarbonizace zohledňují potřeby firem různých velikostí a vystihují také specifika jednotlivých odvětví. Ke každému zákazníkovi se snažíme přistupovat individuálně, ale zároveň uplatňujeme osvědčené postupy úspěšných firem. Věříme, že firmy budou vnímat snižování emisí v souvislosti s provozem vozových parků jako cestu k růstu a novým obchodním příležitostem,“ uzavírá Eva Belák Heberová.

Zajímá vás, jak může nabídka společnosti Shell pomoci vaší firmě? Specialisté vám připraví nabídku na míru. Stačí vyplnit formulář.