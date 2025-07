Kybernetických útoků na firmy přibývá, české organizace patří mezi časté terče

Podle společnosti Check Point Software Technologies, průkopníka a globálního lídra v oblasti kyberbezpečnostních řešení, vzrostlo množství kyberútoků na české organizace meziročně o 44 %. V průměru čelila každá tuzemská společnost 2257 kyberútokům týdně. Útočníci přitom běžně využívají propracované metody, včetně sociálního inženýrství. A škody, které takové útoky způsobí, bývají závažné. Přerušení provozu, ztráta důvěry zákazníků, vysoké finanční škody nebo porušení ochrany osobních údajů jsou jen některými z nich.

Velké firmy se tedy složitému mixu hrozeb, které se vyvíjejí stejně rychle jako samotné technologie, musí aktivně bránit. Zabezpečit ale pouze centrální systémy nestačí – hrozby přicházejí ze všech směrů, včetně koncových zařízení zaměstnanců. Například pomocí služebního telefonu odbavují zaměstnanci už více než 50 % svých pracovních úkonů. Podobně jako počítač je pro ně tedy i mobil přístupovým bodem k firemním datům, e-mailům, cloudovým nástrojům a dalším systémům. A právě tato decentralizace se stává slabinou, pokud není ochrana firmy komplexní napříč celou její infrastrukturou.

Tři klíčová řešení, která posílí ochranu firmy jako celku

Bezpečnost zmíněné IT infrastruktury začíná u spolehlivých nástrojů, které chrání firmu komplexně. Vodafone Business proto nabízí trojici unikátních řešení, která podnikům pomohou chránit mobily, počítače i servery a mít pod kontrolou celkovou správu všech zařízení.

Zdroj: Getty Images

Například telefony jsou jedněmi ze slabých bodů v ochraně podniků. S 3× vyšší pravděpodobností totiž uživatelé kliknou na phishingový odkaz na mobilu než na počítači. Posílit bezpečnost mohou firmy s řešením Lookout Mobile Security, které ochrání mobilní zařízení před nejrůznějšími sofistikovanými hrozbami, včetně mobilního phishingu. Samozřejmostí je i blokování nebezpečných aplikací, virů, ransomwaru a dalšího škodlivého softwaru. Detekce těchto hrozeb probíhá nonstop na pozadí systému, ale přitom nesnižuje výkon zařízení.

Podobně pokročilé řešení je i Trend Micro Worry-Free, které umí pokrýt všechna koncová zařízení včetně počítačů a serverů. Mezi jeho základní funkcionality patří zabezpečení dat, webů, e-mailů a cloudových služeb. Nabízí i nadstandardní ochranu před novými hrozbami – tzv. virtuální patching, kdy pomocí umělé inteligence dokáže identifikovat i doposud neznámé hrozby a zastavit je. Funkce rozšířené detekce hrozeb a reakce na ně (anglicky Extended Detection and Response, XDR) vedle samotného vypořádávání se s útoky navíc eviduje a vyhodnocuje průběh incidentů. Všechna tato data jsou pak dostupná firemním IT specialistům v rámci jediné, uživatelsky přívětivé aplikace.

Celý ekosystém uzavírá Workspace ONE. Tato platforma sjednocuje správu zařízení, přístupů a aplikací do jednoho přehledného prostředí. IT týmy díky ní mohou snadno spravovat desítky až tisíce zařízení bez ohledu na to, o jaký typ jde nebo zda běží na operačním systému Windows, macOS, iOS, Linux, Chrome nebo Android. Uživatelům je tak zajištěn bezpečný přístup odkudkoliv, a to jak ze zařízení firemních, tak vlastních, které jsou přizpůsobeny k pracovním účelům (na principu tzv. Bring Your Own Device, BYOD). Firma má přitom jistotu, že vše probíhá pod její plnou kontrolou a v souladu s interními i legislativními požadavky.

Tato tři řešení společně tvoří robustní a flexibilní rámec pro ochranu digitální infrastruktury moderních firem. Vodafone Business totiž díky mezinárodním zkušenostem i participaci na provozu státní infrastruktury garantuje špičkovou úroveň zabezpečení.