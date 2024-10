Luxusní dovolená v Jižní Koreji? 3 zásadní důvody, proč si ji dopřát

Jižní Korea se v posledních letech stala fenoménem, který láká cestovatele z celého světa. Tahle dynamická země vás vtáhne a už nepustí.

Když se minulost spojí s budoucností

Zažijte na vlastní oči fascinující mix starobylé historie a moderních technologií. Představte si, že se procházíte majestátním královským palácem Gyeongbokgung, který vypráví příběhy minulých století. Jen o kousek dál vás okouzlí panorama Soulu – inovativního města, které nikdy nespí.

Rozhodně nevynechejte ani Muzeum moderního umění v Soulu. Vyšlápněte si také na horu Bukhansan, která vám nabídne překrásné výhledy na město. V neposlední řadě se vydejte na tradiční trhGwangjang, kde ochutnáte místní speciality. Vaše chuťové pohárky zešílí blahem. Jaké dobroty rozhodně musíte ochutnat?

Exploze chutí

Jídlo je v Jižní Koreji nezapomenutelným zážitkem. Kdo by odolal svěžímu bibimbapu, šťavnatému bulgogi nebo pikantnímu kimchi? Země se pyšní nespočtem restaurací oceněných michelinskými hvězdami. Naplánujte si v jedné z nich večer a možná ochutnáte nejlepšího jídlo svého života.

Věděli jste, že…

K-food je jedním z hlavních důvodů, proč do Jižní Koreje míří lidé z celého světa? Do této populární země se dostanete pohodlně z Prahy přímým letem s Korean Air.

K-food je mimořádně populární. Stojí na výrazných chutích | Shutterstock

Milovníci dobrého jídla navštěvují Koreu, aby si užili nejen vynikající chutě, ale také podpořili své zdraví. Například mořské řasy a tofu jakožto oblíbené superpotraviny prospívají pleti i celému tělu. Není divu, že se Jihokorejci dožívají extrémně vysokého věku!

Ve víru zábavy

Jižní Korea nikdy nespí, a zábava tu tak nikdy nekončí. Navštivte Everland, největší zábavní park v zemi, kde si užijete adrenalinové jízdy uprostřed nádherné přírody. V zábavním parku LotteWorld si vedle zábavy užijete i skvělé nákupy. Nezapomeňte také na vyhlídkovou věž N Seoul Tower. Jde o perfektní místo pro romantický večer, ze kterého si užijete dechberoucí výhledy na Soul.

Užijte si romantický večer na vyhlídkové věži N Seoul Tower | Shutterstock

Vychutnejte si dovolenou s Korean Air

Dopřejte si luxusní dovolenou v Jižní Koreji. S Korean Air se vaše cesta stane součástí nezapomenutelného zážitku. Z Letiště Václava Havla Praha odlétá do Soulu přímá linka třikrát týdně. Ze Soulu si snadno naplánujete další let do Japonska, Oceánie nebo Jihovýchodní Asie.

Na palubě Boeingu 787-9 Dreamliner si užijete pohodlí a prvotřídní služby. A to ať už sedíte v Economy class s ergonomickými sedadly, nebo se uvelebíte v Prestige class, kde si snadno proměníte sedadlo na pohodlné lůžko.

Těšit se můžete na palubní systém, který vám nabízí široký výběr filmů, hudby nebo vzdělávacích programů. Let vám v neposlední řadě zpříjemní vynikající pokrmy z korejské i mezinárodní kuchyně.

Chcete vyrazit do země plné dobrého jídla a krásné kultury? Vychutnejte si svou dovolenou s Korean Air.

Korean Air Lines Co