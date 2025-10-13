Malé firmy pod palbou kyberútoků. Vážně víte, jak se bránit?
Myslíte si, že se hackerům nevyplatí útočit na malou firmu? Že se zaměřují hlavně na velké korporace a státní instituce? Právě menší podniky bývají pro útočníky lákavým cílem – mají méně ochranných opatření, jednodušší infrastrukturu a často i menší povědomí o rizicích. I jeden nepozorný klik může způsobit škody za statisíce, ztrátu důvěry zákazníků nebo dokonce ochromení celého podnikání.
Každá česká společnost čelí v průměru 2 180 kyberútokům týdně. To je o 15 % víc než loni. Bohužel Česko patří v tomto ohledu k nejzranitelnějším zemím v Evropě. Pokusy o proniknutí do firemních sítí se dějí denně a umí být velmi nenápadné. Skrývají se třeba ve falešné faktuře v e-mailu, v aplikaci, která se vydává za užitečný nástroj, nebo v odkazu, který se otevře po načtení QR kódu.
Právě proto, že útoků přibývá, je potřeba se jim bránit. Od 1. listopadu 2025 bude platit nový zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), který do českého práva přenáší evropskou směrnici NIS2. Ta navazuje na původní NIS z roku 2016 a nově se vztahuje na mnohem širší spektrum podniků. Cílem je zvýšit odolnost firem vůči kyberhrozbám. Za bezpečnost bude zodpovídat přímo vedení firem, podobně jako dnes management nese odpovědnost za bezpečnost práce nebo požární ochranu. Zákon také zavádí povinnost hlášení incidentů a pravidelného hodnocení rizik.
Koho se nová pravidla dotknou?
Nová pravidla se vztahují primárně na střední a velké podniky, které působí ve směrnicí specifikovaných sektorech, například v oblasti energetiky, zdravotnictví, nebo dopravy. Platí pro firmy s více než 50 zaměstnanci nebo s obratem přes 10 milionů eur. Nepřímo ale regulace ovlivní i menší firmy – hlavně ty, které dodávají služby či produkty větším hráčům. Velké firmy totiž budou po svých partnerech požadovat vyšší úroveň zabezpečení, protože i jediný slabý článek může ohrozit celý dodavatelský řetězec.
Zabezpečte svůj byznys včas
Udržet krok s kyberzločinci je čím dál složitější. Útočníci jsou chytřejší, jejich metody propracovanější a malé firmy si často nemohou dovolit vlastní IT tým. Právě proto vzniklo řešení CyberWall, které se postará o ochranu automaticky, levně a bez složité správy.
„Firmy chtějí jednoduchost: ochranu, která funguje na všech zařízeních, ale nevyžaduje složitou instalaci a správu. Když jim ukážeme, že zvládneme jednou službou zastavit hrozby dřív, než je kdokoli vůbec zaznamená, vidím u nich obrovskou úlevu – a to je přesně to, co zákazníci hledají.“
Pavel Trčka, obchodní specialista pro ICT – Security, Vodafone Business
Aplikace CyberWall dokáže včas rozpoznat škodlivý software, odhalit phishingové pokusy i podvodné odkazy. Vše probíhá v reálném čase – software hrozbu detekuje, zastaví a izoluje dřív, než napáchá škody. Instalace nezabere víc než pár minut a pak už vše běží na pozadí. S profesionální ochranou tak může počítat i ten nejmenší podnikatel, aniž by musel mít vlastní IT oddělení. Bezpečnostní software je součástí všech podnikatelských tarifů nebo ho lze pořídit i samostatně za 145 Kč měsíčně.
Útočníci nečekají. Tak proč byste měli vy? Zabezpečte svou firmu včas – CyberWall vám s tím pomůže bez složité správy i vysokých nákladů.