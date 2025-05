NOARK Electric roste díky inovacím i podpoře mladých talentů

NOARK Electric loni překročil obrat 1,5 miliardy korun, což je váš historický rekord. Co za tímto úspěchem stojí a jaké máte plány pro rok 2025?

Úspěch je hlavně díky tomu, že z Prahy dokážeme řídit aktivity na 26 evropských trzích a pořád vylepšujeme naše produkty – loni jsme přidali 15 % novinek. Také jsme rozšířili tým o 12 %, abychom zvládali větší poptávku. Hodně se soustředíme na fotovoltaické komponenty a elektrotechnické produkty pro průmyslové aplikace. Letos plánujeme investovat do dalšího vývoje, posílit spolupráci se Svazem moderní energetiky a rozvíjet projekty jako soutěž NOARK plní sny školám, která podporuje studenty v evropských zemích, kde působíme. Kromě toho plánujeme rozšířit naši distribuční síť na další evropské trhy, kde je rostoucí poptávka po technologiích pro obnovitelné zdroje. Chceme také posílit školení pro partnery, aby lépe porozuměli našim inovacím a mohli je efektivněji nabízet B2B i B2C zákazníkům, čímž podpoříme dostupnost udržitelných technologií v Evropě.

Zmiňoval jste partnerství se Svazem moderní energetiky – co vám přináší?

Se svazem se zapojujeme do diskuzí o zákonech, budoucnosti segmentu OZE v Česku i na osvětových projektech, jakou je třeba roadshow Pro moderní Česko. Díky tomu lépe chápeme, co trh s obnovitelnými zdroji potřebuje i kdo se v něm pohybuje. Je to pro nás přirozený krok. Rosteme, podporujeme vzdělávání i máme zájem se více podílet na tom, jak je segment OZE v Česku vnímán. Spolupráce nám pomáhá být v obraze a přispívat k tomu, aby se obor dál rozvíjel.

Společnost NOARK Electric má od letošního roku v Praze nové zázemí | Zdroj: NOARK

Soutěž NOARK plní sny školám jste rozšířili na evropskou úroveň. Co vás k tomu vedlo a jaký to má přínos?

Soutěž jsme rozjeli v Česku v roce 2020, ale celkem brzy jsme pochopili, že je to životaschopný koncept, který může uspět i v zahraničí. Letos se přihlásilo 141 škol z devíti zemí, což je velký skok. Studenti mají šanci ukázat své nápady a procvičit si práci s technologiemi, které navrhujeme a vyrábíme. Pro nás je to dobrý způsob, jak podpořit mladé talenty a zároveň ukázat, co děláme. Letos poprvé jsme nevyhlašovali jen vítěze v každé zemi, ale uspořádali evropské kolo a vyhlásili kontinentálního vítěze. Nejlepšího z nejlepších. Záštita od Svazu moderní energetiky evropskému kolu dodala ještě větší váhu.

Hodně investujete do vývoje, zejména do fotovoltaiky. Jaké novinky chystáte?

Sázíme na komponenty pro chytré sítě a akumulaci energie, protože to jsou směry, které teď hýbou obnovitelnými zdroji. Naše výrobky musejí splňovat přísné evropské normy a pomáhat šetřit energii – ať už firmám, nebo domácnostem.

Český student Matěj Steinberger (17) obsadil v mezinárodní soutěži NOARK plní sny školám 5. místo ze 123 projektů | Zdroj: NOARK

V soutěži NOARK plní sny školám letos vyhrál srbský tým. Co vás na jejich projektu zaujalo?

Tým ze středosrbského Čačaku měl skvělý projekt – automatickou linku na řezání polystyrenu. Bylo to nápadité, technicky dobře provedené a skvěle prezentované. Celá soutěž letos ukázala vysokou úroveň, třeba náš Matěj Steinberger skončil pátý, což je taky super výsledek. Navíc neměl okolo sebe další týmové kolegy. Je běžné, že přihlášená družstva mají čtyři až pět členů. On do toho šel sám – sedmnáctiletý kluk z Frýdku-Místku – a uspěl! Vždyť skončil pátý a projektů, které se celoevropsky přihlásily, bylo více než 120. Mám z toho radost. A celkově je krásně vidět, jak studenti z různých zemí přemýšlejí o technologiích i jak jsou nadaní. Například lídr srbského týmu Mateja Nicović se aktuálně podílí na projektu, který pomocí kyseliny chlorné sterilizuje různé materiály. A se školou a mentorem, svým učitelem, reálně uvažují, že by si ten přístroj nechali patentovat. Tomu klukovi je osmnáct let! Vážně, klobouk dolů.

Soutěž NOARK plní sny školám měla letos rekordní účast. Jak ji chcete dál rozvíjet?

Letos se do soutěže přihlásilo přesně 123 projektů. Začínali jsme s dvanácti. Ukazuje se, že podobný typ soutěží prostě má smysl a školy i studenti elektrotechniky je vyhledávají. Do budoucna bychom chtěli přidat další země a třeba rozšířit kategorie, aby měli studenti víc prostoru pro nápady. Taky plánujeme víc doprovodných akcí, jako byly letos návštěvy laboratoří na ČVUT FEL, protože to studenty hodně baví a motivuje. Chceme, aby soutěž dál rostla a inspirovala nejen studenty, ale i jejich pedagogy.