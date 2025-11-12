Nová Huť v Ostravě začíná novou éru. Podnik podržel flexi factoring od VÚB
Ocelárna Nová Huť, původně Liberty Ostrava, udržela během insolvence svou výrobu díky tollingu. Holding CE Industries financoval dodavatelsko-odběratelské vztahy prostřednictvím flexi faktoringu od VÚB banky, člena skupiny Intesa Sanpaolo. Nový majitel hutě bude v tollingové struktuře pokračovat minimálně do června 2026.
Ostravská ocelárna Liberty Ostrava, od října 2025 podnik s novým názvem Nová Huť, patří k důležitým zaměstnavatelům v regionu severní Morava. V minulosti se však postupně dostala do kritické situace, ve které nedokázala splácet své závazky. V polovině roku 2024 proto vstoupila do insolvence. Provoz hutě byl ohrožen a zdálo se, že jedinou alternativou bude zastavení výroby a postupný úpadek.
Do této náročné situace vstoupila skupina CE Industries společně se svou dceřinou společností Vítkovice Machinery Trade. Ve spolupráci s finančním partnerem VÚB bankou, členem skupiny Intesa Sanpaolo, připravili řešení, díky němuž se podařilo zachovat výrobu v klíčové části bývalé hutě Liberty, konkrétně v provozu Rourovna, která dnes patří pod Novou Huť.
Právě zde realizuje Vítkovice Machinery Trade tollingovou strukturu, jež byla zásadní pro udržení výroby. Flexi factoring od VÚB banky pak sehrál klíčovou roli při financování této části výroby, protože umožnil průběžné nakupování surovin a stabilizoval provoz Rourovny v krizovém období.
Díky tollingu se podařilo udržet klíčové linky v provozu |
Tolling – když výrobce „pronajímá“ svou linku
Podstata tollingu je jednoduchá, ačkoliv v praxi jde o komplexní model. Ocelárna Liberty Ostrava nebyla schopna nakupovat vstupní suroviny ani garantovat odběratelům dodávky. Proto do dodavatelsko-odběratelského řetězce vstoupila skupina CE Industries.
CE Industries nakoupila vstupní suroviny, které se následně zpracovaly na výrobních linkách ostravské hutě. Ty fungují jako pronajatá kapacita – podnik technicky zajišťuje výrobu, ale obchodní vztahy řídí a financuje CE Industries. Díky tomu se podařilo udržet klíčové linky v provozu a zabránit jejich odstavení.
„Věděli jsme, že to nebude snadné. Několik měsíců před vstupem jsme úspěšně ukončili dvouletý tolling pro Vítkovice Steel. Rozdíl byl ale markantní. Huť Liberty na rozdíl od Vítkovice Steel 13 měsíců nevyráběla, dodavatelsko-odběratelské vztahy byly rozbité. Byla tam rizika, zda se vychladlé válce vůbec rozjedou a v jaké kvalitě budou vyrábět,“ říká Tomáš Mischinger, výkonný ředitel Vítkovice Machinery Trade, a pokračuje:
„Museli jsme vytvořit zcela nový obchodní tým. Vyjednávání o tollingové smlouvě byla tak o dost složitější a rozjezd nebyl vůbec jednoduchý. Podařilo se udržet klíčové zaměstnance, podařilo se najít nové zdroje materiálu v potřebném množství a kvalitě. S novým vedením nastává období stabilizace a věříme, že se Nové Huti povede už jen lépe. My jsme připraveni zůstat, dokud nás společnost bude potřebovat.“
Flexi factoring jako most v krizové situaci
Klíčovou otázkou bylo, jak tento model financovat. Skupina CE Industries už s VÚB bankou při financování tollingové struktury v minulosti spolupracovala. Díky flexibilním řešením na míru dokázala banka poskytnout financování i v takto náročné situaci.
Prostřednictvím flexi factoringu odkoupila VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo, pohledávky z dodávek vyrobených produktů. Na základě těchto pohledávek poskytla CE Industries variabilní úvěrový rámec (kontokorent), který jí umožňuje nakupovat vstupní suroviny pro další výrobu. Takový flexibilní mechanismus je schopen reagovat na reálný objem zakázek a dodávek.
Podle Mateje Molčana, ředitele firemního bankovnictví VÚB banky, je flexi factoring nástroj, který se využívá zejména v krizových situacích: „Není to standardní produkt, ale záchranné řešení. V kombinaci s tollingovou strukturou umožnil flexi factoring udržet Liberty Ostrava v provozu, i když jeho vlastní kreditní kvalita byla nedostatečná.“
Matej Molčan, VÚB banka |
Při záchraně ostravské hutě se VÚB banka opírala o stabilní pozici partnera CE Industries a předchozí úspěšnou spolupráci. „Díky tomu jsme dokázali poskytnout financování i přes náročnou kreditní situaci, ve které se podnik Liberty Ostrava nacházel,“ vysvětluje Matej Molčan.
„VÚB banka se ukázala jako spolehlivý partner financování od počátku projektu. Ceníme si zvláště toho, že s námi přečkala zejména počáteční problémy a její angažovanost postupně rostla,“ říká Tomáš Mischinger z Vítkovice Machinery Trade.
Banky musí přinášet řešení na míru
Aktuálně má ostravská huť nového majitele, který plánuje v podniku rozvoj a významné investice, včetně výstavby nové elektrické pece. S příchodem nového vedení se podnik na začátku října 2025 přejmenoval na Novou Huť.
Tollingová struktura a financování přes flexi factoring mají pokračovat ještě minimálně do poloviny příštího roku. Když se firmě podaří získat novou kapitálovou stabilitu, tollingové schéma zanikne. CE Industries ve spolupráci s VÚB bankou, členem skupiny Intesa Sanpaolo, díky ní ukázaly, že ochota hledat nestandardní modely může být rozhodující pro přežití podniku i zachování zaměstnanosti v náročném regionu.
„Dnes je více než kdy dříve důležité, aby banky nebyly jen pasivními poskytovateli úvěrů. Musí se stát partnery, kteří dokážou firmě přinášet řešení i v obtížných situacích. Výsledkem využití flexibilních finančních nástrojů je v případě Liberty Ostrava zachování pracovních míst a důležitých výrobních kapacit,“ uzavírá Matej Molčan.