Nová rámcová smlouva s Armádou ČR zajistí našim vojákům bojem prověřené zbraně včetně moderního příslušenství
Ministerstvo obrany ČR v září uzavřelo s Českou zbrojovkou novou rámcovou smlouvu na dodávky ručních palných zbraní a příslušenství Armádě ČR pro období 2025-2031. Generální ředitel České zbrojovky Jan Zajíc v rozhovoru vysvětluje, co konkrétně tvoří obsah smlouvy a jaké výhody českým vojákům rámcová smlouva a dlouhodobé partnerství se zavedeným domácím výrobcem bojem prověřených zbraní přináší.
Je pro Českou zbrojovku nejdůležitějším zákazníkem právě Armáda ČR?
Je pro nás velkou ctí dlouhodobě spolupracovat s Armádou ČR a společně posilovat obranyschopnost naší země. Naše zbraně dlouhodobě prokazují spolehlivost i kvalitu v reálných bojových podmínkách. Tyto zkušenosti využíváme k jejich neustálému zdokonalování a k vývoji nových generací produktů. Partnerství českého výrobce s tuzemskou armádou je pro nás velmi prestižní záležitost, ale samozřejmě si vážíme i naší spolupráce s Policií ČR, Vězeňskou službou, Celní správou a celou řadou dalších vojenských a policejních složek po celém světě.
Můžete přiblížit novou rámcovou smlouvu mezi Armádou ČR a Českou zbrojovkou?
Jedná se o rámcovou smlouvu s maximální hodnotou 4,26 miliardy Kč bez DPH, která pokrývá období let 2025 až 2031. Navazuje na úspěšnou spolupráci, kterou jsme s Ministerstvem obrany zahájili už v roce 2011 a v rámci níž resort realizoval několik klíčových kontraktů. Díky nim došlo k úplnému přechodu na výzbroj jednotlivce v ráži NATO.
Jaké konkrétní produkty tato nová smlouva zahrnuje?
Podle nové rámcové dohody bude Armáda České republiky pokračovat v postupném nákupu pušek CZ BREN 2, pistolí CZ P-10 C a podvěsných granátometů CZ GL. Součástí dodávek bude i rozsáhlé příslušenství, které zlepší vlastnosti stávající výzbroje a rozšíří její možnosti nasazení.
Můžete příslušenství přiblížit podrobněji?
Příslušenství, zavedené a konfigurované dle zbraní, tvoří významnou část celkového finančního objemu rámcové smlouvy. Patří sem mimo jiné tlumiče, optika a optoelektronika – tedy denní a noční zaměřovače či laserové značkovače – dále taktické svítilny, zásobníky, sady náhradních dílů, sady čištění, zbrojířské soupravy, pouzdra a přepravní obaly.
Jaký je důvod pro zahrnutí tak širokého sortimentu?
Jednak jde o modernizaci a zlepšení vlastností výzbroje, jednak o pravidelnou obměnu zbraní i příslušenství, kterým končí životnost. Zároveň rámcová smlouva garantuje jistotu a stabilitu dodávek pro Armády ČR, takže armáda může plánovat doplňování a modernizaci dlouhodobě a bez rizika výpadků.
Jaké jsou konkrétní počty zbraní a příslušenství?
Počty zbraní a příslušenství nemůžeme podle smluvních podmínek komentovat. Mohu ale říci, že jde o stejnou konfiguraci zbraní, jakou obsahovaly předchozí rámcové smlouvy, a o rozšířenou konfiguraci příslušenství, přizpůsobenou preferencím zákazníka, tedy Armády České republiky.
Jak budou dodávky probíhat z hlediska financí?
Zbraně i příslušenství budou pořizovány postupně podle aktuálních potřeb armády, aby byla zajištěna flexibilita a hospodárné nakládání s prostředky. Celková částka 4,26 miliardy Kč tak nemusí být vyčerpána v plném rozsahu – záleží na reálných požadavcích AČR