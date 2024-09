Odolal by váš byt či dům zlodějům? 3 slabiny, o kterých bohužel nevíte

Za rok 2023 vybílili lupiči 3 588 bytů a rodinných domů, vychází ze statistik Policejního prezídia ČR. Pokud nechcete rozšířit řady okradených nešťastníků, pohlídejte si 3 místa, kudy zloději nejčastěji do obydlí pronikají.

1. Dveře, které nikdo nevypáčí

Zamknout na dva západy a nechat klíče v zámku opravdu nestačí. Takový způsob zabezpečení zloději překonají už za pár vteřin. Jestli si chcete být jistí, že vás dveře v krizové situaci podrží, pohlídejte si následující:

Materiál dveří

Dřevo, plast ani hliník váš domov neubrání. Na pohled jsou tyto materiály možná pěkné, dvakrát bezpečné ale nejsou. Nejodolnější je ocel, která společně s dalšími bezpečnostními prvky udělá z vašeho bytu nebo domu nedobytnou pevnost. Překvapivě odolné je ale i speciální sklo.

Tip: Skleněné dveře mohou být bezpečnější, než si myslíte. Na trhu seženete speciálně navržená skla, která zloději jen tak nerozbijí. Například český výrobce IZOS nabízí několik typů bezpečnostních zasklení.

Zárubně

Jejich vlastnosti rozhodují o tom, jestli si lupiči se vstupem do vašeho domova poradí. Jedná se o rámy, do kterých jsou dveře zasazeny. Ze všech nejbezpečnější jsou ty ocelové.

Vícebodový zámek

Na rozdíl od toho klasického se při zavření zajišťuje na několika místech. Zajištění dveří po celé výšce výrazně ztěžuje možnost jejich vypáčení nebo vysazení.

Vícebodový zámek váš byt ochrání před zloději | Shutterstock

Cylindrická vložka

Je klíčovou součástí zámku. Její kvalita určuje, jak obtížně se zámek otevře. Pořiďte si variantu s ochrannými prvky proti vrtání, odvrtávání a vytrhávání.

Dveřmi se k vám žádní nezvaní hosté už nedostanou. Jaké místo si ještě musíte pohlídat?

2. Okna, která jen tak někdo nerozbije

Určitě si vybavíte scénu z akčňáku, kdy zloděj slaní k oknu a během chvilky v něm vyřízne kruhový otvor. Realita možná vypadá jinak. Nic se ale nemění na tom, že okna jsou slabinou téměř každé domácnosti. Sáhněte proto po bezpečnostním zasklení IZOS Protect.

• Shutterstock

Aby bylo sklo pevné a odolné, využívá se technologie kalení skla nebo vrstvení fólií. Jaké bezpečnostní zasklení od IZOS bude vyhovovat vám?

Tepelně tvrzená / kalená skla (ESG)

Tento typ skel má tři zásadní výhody. Zaprvé jsou bezpečná – v případě, že se sklo rozbije, rozpadá se řízeně na malé úlomky s neostrými hranami. Zadruhé jsou mimořádně odolná. Dosahují až 5× větší pevnosti v tahu za ohybu než běžné sklo. A v neposlední řadě jsou tato skla odolnější proti poškrábání.

HELUZ IZOS s.r.o.

Vrstvená skla (VSG)

Jednotlivé tabule se spojují speciálními PVB fóliemi. V případě, že se sklo rozbije, přinesou vám jeho střepy skutečně štěstí. Zůstanou totiž na fólii přilepené a vám ani vašim dětem tak nehrozí bodnořezná poranění od nebezpečných úlomků.

Bezpečnostní skla s tabulemi z tvrzených skel (VSG-ESG)

Jde o ještě odolnější variantu, než jsou vrstvená skla (VSG). Tato skla v sobě spojují výhody obou výrobních procesů – vrstvení fólií i kalení. Ideální jsou pro výplně oken i dveří. Hodí se také pro interiérové příčky nebo zábradlí.

Okna vás ve štychu nenechala a ubránila vaše zdraví a cennosti. Jaké poslední místo potřebujete zabezpečit, abyste si mohli oddychnout?

3. Okolí domu, které zlodějům nedá šanci

Okolí domu přece není tak zásadní, pomyslíte si možná. Hlavní je dobře zamknout dveře a důsledně zavřít okna, nebo ne? Tak to pozor. Právě tady bývá častý kámen úrazu. Vnější zabezpečení vašeho domova totiž určuje, jestli si na něj zloději políčí. Několika bezpečnostními prvky je můžete snadno odradit.

Základem je dobré osvětlení. Tma poskytuje zlodějům úkryt, proto je vaším cílem si na ně posvítit. Osvětlete přístupové cesty, vchody a také balkon či terasu. Dobře vám poslouží čidla pohybu, která se rozsvítí, jakmile se u vás něco pohne.

Nejefektivnější ochranou je kamera. Tou můžete v reálném čase sledovat, co se u vás děje. Kdykoli se někdo objeví před vaším domem, kamera vás upozorní. Na jedno kliknutí navíc spustíte alarm, který zloděje vyplaší. Oceníte také to, že se všechny záznamy ukládají do aplikace. Kdykoli se tak můžete ujistit, že kolem vašeho domu nikdo neslídí.

Bezpečnostní kameru pořídíte už za pár stovek. Díky ní budete usínat v klidu | Shutterstock

Pohlídejte si také zabezpečení garážových vrat. Moderní vrata jsou vybavena kvalitními zámky a systémem, který zamezí neoprávněnému vniknutí. Ještě vyšší zabezpečení vám poskytne elektronické ovládání s kódem či čipem.

Skoncujte se strachem o majetek i zdraví

Chcete každý večer doma i na cestách usínat s vědomím, že je váš domov i vaše rodina v bezpečí? Pořiďte si bezpečnostní zasklení od IZOS, které nedá zlodějům šanci.