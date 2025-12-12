Předchozí škody vozidla ze zahraničí – ovlivňují hodnotu vyrovnání nové škodní události?
Obliba dovážených vozidel nadále roste, a s tím i rozsah problémů. Podle studií v roce 2024 až 40 % nových majitelů ojetých vozů utrpělo nepředvídané náklady na opravy vyplývající ze skrytých vad. Jak předchozí škody ovlivňují proces vyřizování nové škodní události?
Zahraniční škody a rozsah vyrovnání aktuální škodní události
Pojistitel při likvidaci škody hodnotí technický stav vozidla s ohledem na škody způsobené danou pojistnou událostí a případné dřívější poškození, aby určil, co skutečně souvisí s aktuální škodou. Pojistitel hradí pouze náklady související s aktuální škodou. V praxi to znamená riziko zpochybnění odůvodnění části (nebo i všech) oprav, pokud expert zjistí, že daná škoda je výsledkem dřívější události v historii vozidla.
Jak předchozí škody ze zahraničí ovlivňují tržní hodnotu vozu?
Z amerických vozů prověřených v databázích autoDNA v roce 2024 mělo až 97 % různé druhy škod. Ačkoli mohou být dovezená vozidla atraktivní – často jde o modely, které se v Česku těžko najdou – jejich minulost může snížit tržní hodnotu. Nižší počáteční hodnota znamená nižší výplatu z pojistky.
U vozidel, která byla v nehodách, se hranice pro totální škodu dosahuje mnohem dříve. Pokud má auto skryté konstrukční poškození, může se oprava i relativně malé nové škody ukázat jako ekonomicky nevýhodná. Rozsah problému je znatelný – v reportech autoDNA za rok 2024 bylo zaznamenáno až 431 375 škod v historiích vozidel.
Počet škod zaznamenaných v reportech autoDNA v roce 2024 |
Jak zkontrolovat dovezené auto a minimalizovat riziko?
Základním krokem je zkontrolovat číslo VIN. Bezplatné státní registry a veřejně dostupné databáze většinou nabídnou jen základní informace (např. údaje o registraci nebo případném odcizení), zatímco vícezdrojové reporty – jako autoDNA – shromažďují detailní historii škod z mnoha zahraničních databází.
Pro vozy z USA obsahují reporty podrobné informace, jako například:
● právní stav vozidla,
● seznam zaznamenaných škod,
● způsoby používání,
● záznamy stavu tachometru,
● nároky na totální škodu.
Report o historii vozidla pro auto z USA |
Pro zájemce o více kusů jsou praktickým řešením balíčky reportů autoDNA, které umožňují nákup dvou nebo tří reportů za nižší cenu za kus.
Podle dostupných průzkumů až 67 % kupujících uvádí, že spolehlivá dokumentace škod zvyšuje hodnotu vozu. To je nejlepší důkaz, že přesná data z databází VIN nejsou jen ochranou investice, ale také argumentem při dalším prodeji.
Ovlivňují předchozí škody odškodnění?
Ano. Snižují tržní hodnotu vozu a mohou ovlivnit klasifikaci škody – i u relativně drobných nových škod.
Jak zkontrolovat předchozí škody podle VIN?
Nejefektivněji pomocí vícezdrojových reportů, jako je autoDNA, které shromažďují informace z mnoha zahraničních databází.
Proč dovoz zvyšuje riziko problémů se pojišťovnami?
Protože často chybí úplná dokumentace oprav, fotografie škod a technická data, což ztěžuje řádné posouzení aktuální škody.