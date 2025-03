Překrásné svatby v historickém Břevnovském klášteře

Svatební den je jedním z nejdůležitějších okamžiků v životě a každá jeho součást by měla být dokonalá. IN CATERING, přední česká cateringová společnost s 30letou tradicí, kombinuje tradice s precizní gastronomií. Díky exkluzivnímu partnerství s Břevnovským klášterem, jedním z nejvýznamnějších barokních areálů v České republice, mohou snoubenci nyní prožít svatební den plný elegance, romantiky a jedinečné atmosféry. Tento ikonický klášter, nacházející se jen několik minut od Pražského hradu, nabízí nádherné prostory pro obřady, hostiny i večerní oslavy a uspořádáte zde i firemní eventy nebo dokonce konference a kongresy.

Břevnovský klášter spojuje historii a moderní komfort do jednoho nezapomenutelného celku. Svatebčané si mohou vybrat mezi církevním obřadem v Bazilice sv. Markéty nebo civilním obřadem v malebných zahradách či Tereziánském sále. Celý svatební den lze pohodlně uspořádat na jednom místě a přilehlý hotel Adalbert nabízí ubytování pro hosty. Tato jedinečná lokalita navíc umožňuje hostům vychutnat si exkluzivní cateringové služby, od slavnostních obědů až po tematické rauty a sladké bary, které IN CATERING přizpůsobuje na míru individuálním přáním snoubenců.

„Břevnovský klášter představuje ideální místo pro páry, které hledají kombinaci tradice, krásy a prvotřídního servisu. Partnerství s tímto místem je pro nás příležitostí nabídnout klientům nejen krásné prostory, ale také gastronomický zážitek, který z jejich svatby udělá nezapomenutelný den,“ říká Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. Klášter se svou historií sahající až do roku 993 přitahuje nejen milovníky dějin, ale i ty, kteří touží po romantickém prostředí.

IN CATERING s.r.o.

„Velkým benefitem je také snadná dostupnost Břevnovského kláštera. Ačkoliv se nachází v klidné části Prahy, je vzdálený jen pár minut od centra města, což ocení nejen místní, ale i ti, kteří přicestují z jiných koutů republiky nebo ze zahraničí,“ popisuje Luděk Vocílka. Tato praktičnost spolu s vysokým standardem poskytovaných služeb přispěly k tomu, že zájem o svatby v Břevnovském klášteře vzrostl oproti loňskému roku o čtvrtinu.

IN CATERING si zakládá na precizním provedení každé akce. Od pečlivě sestavených menu s využitím lokálních a sezónních surovin až po bezchybně koordinovaný průběh celého dne – každý detail je promyšlen tak, aby odpovídal snům a přáním snoubenců. Svatební den v Břevnovském klášteře je tak skutečnou oslavou lásky.

IN CATERING s.r.o.

Pro více informací a rezervaci termínu kontaktujte IN CATERING na sales@incatering.cz.

IN CATERING je cateringová společnost s historií od roku 1995, která má za sebou více než 15 tisíc úspěšně uskutečněných společenských a firemních akcí. Její služby pokrývají široké spektrum událostí včetně galavečeří, rautů, coffee breaků, svateb, večírků a oslav, čímž uspokojuje různorodé požadavky klientů. IN CATERING je součástí IN CATERING Group, pod kterou spadá i italská restaurace Ristorante Fabiano, stylová pivnice Sou100 Žižkov, přátelská samoobslužná restaurace il Bistro a moderní jídelna Tácy na Pankráci.

Více na www.svatbanabrevnove.cz