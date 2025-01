Rekonstrukce kanceláře jako strategický krok

Kanceláře nejsou jen místem, kde se pracuje – jsou odrazem firemních hodnot, kultury a způsobu, jakým zaměstnanci spolupracují. Rekonstrukce kancelářského prostoru je příležitostí vytvořit prostředí, které nejen vizuálně zaujme, ale zároveň podporuje produktivitu tím, že se přesně přizpůsobí potřebám firmy.

Inspirací mohou být praktické příklady, jako je realizace kanceláří pro společnost SMC od studia U1 Space Design. Projekt SMC dokazuje, že promyšlený redesign umožní firmám vytěžit ze svého prostoru maximum a lehce spojit všechny požadavky do funkčního i estetického balíčku.

Pro SMC jsme vytvořili místo, které přirozeně motivuje ke spolupráci, splňuje potřeby společnosti a navazuje na její historii.

Jak se mění nebo nemění význam využití kanceláře díky trendům?

V době hybridní práce získávají kanceláře nový účel. V mnohých případech se stávají především místem setkávání, sdílení nápadů a týmové spolupráce, v jiných firmách už se do kanceláře všichni vrátili, někde zase už do kanceláře téměř nikdo nechodí.

A na to musí vaše kancelář umět reagovat. Musí být připravena na všechny scénáře, které v dané firmě mohou nastat.

Rekonstrukce kanceláře vám dává jedinečnou šanci změnit nejen vzhled, ale především reagovat na změny, které se ve firmě dějou – tedy například přeliv zaměstnanců na home office, potřeba spojovat kolegy offline i online nebo naopak umožnit zaměstnancům, kteří dlouho pracovali z domu se do kanceláře vrátit.

Je potřeba porozumět tomu, co přesně od kanceláře potřebuje vaše firma, a podle toho rekonstrukci rozplánovat.

Kanceláře společnosti LIKO-S, které slouží zároveň jako produktový showroom | U1 s.r.o.

Funkce součástí designu

V případě, že se pro rekonstrukci rozhodnete, je potřeba myslet na současné a budoucí rychle měnící se nároky na efektivní práci. Příkladem může být právě přeliv zaměstnanců z kanceláří na home office či hybridní formu práce – dřív stačil jeden velký open-space, teď potřebujete místa a technologie pro spolupráci zaměstnanců v kanceláři s těmi, kteří pracují z domova.

A trendy se vyvíjí rychle. Když tedy rekonstrukci započnete, přizvěte partnera, který se dívá za roh a pomůže vám předpovědět, co bude vaše kancelář muset umět za 5 nebo 10 let. Dokáže vaši firmu a způsob práce studovat, navrhnout využití vhodných technologií i procesů a nový prostor rozplánovat tak, aby splňoval všechny potřeby vaší firmy a zvládnul změny, na jejichž příchod se všichni můžeme spolehnout. Interiér navíc zabalí do vizuálně atraktivního kabátu, který bude odpovídat tomu, co se má v interiéru dít – například v zasedačkách jasně nastaví podmínky pro soustředění, ve společných prostorách může naopak vybízet ke spontánní konverzaci.

Dobrý designér před započetím jakékoliv stavební práce analýzuje fungování firmy – změří využití prostor (například jednacích místností, pracovních míst), kvalitativním či kvantitativním šetřením zjistí potřeby manažerů i koncových uživatelů a porozumí vaší strategii do budoucna. Až poté se věnuje samotnému navrhnování.

Spolehlivý partner vás celým procesem provede a postará se o všechny jeho části. Zvládne špičkový design, stavební úpravy i finalizaci v podobě dodávky produktů a montážních prací.

Samotný design přichází až po důkladné studii fungování klientské firmy, jejich potřeb a očekávání | U1 s.r.o.

Výhody promyšleného redesignu

Strategický přístup k rekonstrukci kanceláře přináší firmám řadu výhod:

Vyšší produktivita: Promyšlené uspořádání podporuje efektivitu a snižuje rozptýlení všech, kteří v kanceláři pracují.

Zapojení technologií: Vhodné technologie za vás udělají kus práce. Je důležité jimi kancelář nepřeplnit – firma získá přesně to, co potřebuje používat, co už roky nepoužívá nemusí její zaměstnance rušit.

Firemní identita: Kancelář, která odpovídá hodnotám a vizím firmy, působí na zaměstnance i klienty jako signál stability i důvěryhodnosti.

Atraktivita pro talenty: Moderní a inspirativní prostředí je jedním z klíčových faktorů, které ovlivňují rozhodování zaměstnanců při výběru zaměstnavatele.

Úspora prostoru: Zkušený designér využije každý metr čtvereční dostupného prostoru tak, aby se maximálně vyplatil.

Kanceláře součástí firemní strategie

Dobře navržená kancelář tedy není jen o estetice – je to nástroj, který podporuje firemní strategii, motivuje zaměstnance a posiluje firemní kulturu. Každý prostor má potenciál stát se místem, které inspiruje.

Rekonstrukce je příležitostí nejen kancelář zabalit do moderního obalu, ale přizpůsobit její fungování aktuálním i budoucím potřebám, zvýšit její flexibilitu a vytvořit moderní pracovní prostředí, které posune vaši firmu vpřed.