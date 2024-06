Šokující odhalení: Jak Disney Lorcana mění pravidla hry

Od února 2024 je už i v Česku oficiálně v prodeji sběratelská karetní hra Disney Lorcana. Fanoušci se na dlouho očekávané pokračování s názvem Into the Inklads nedočkavě vrhli. A není se co divit. Tahle hra totiž pobláznila miliony malých i velkých Disney nadšenců. Přečtěte si, co za jejím úspěchem stojí a proč se karty prodávají i za desítky tisíc korun.