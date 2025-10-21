Státní pozemkový úřad: Klíčový hráč v obnově krajiny a prevenci klimatických rizik
Státní pozemkový úřad (SPÚ) se za dobu své existence etabloval jako klíčový subjekt v oblasti pozemkových úprav v České republice. Jeho činnost přispívá k adaptaci krajiny na klimatickou změnu a hraje důležitou roli v rozvoji obcí a výstavbě klíčové infrastruktury.
Pozemkové úpravy: Statistika a investice
Od roku 1991 bylo v České republice realizováno celkem 6 220 pozemkových úprav, z toho 3 188 komplexních. Tyto úpravy zahrnují mimo jiné výstavbu polních cest, vodních nádrží, protierozních opatření, mokřadů, tůní a výsadbu zeleně, což přispívá k prevenci sucha, erozi a ochraně před povodněmi. Podívejte se na některé z nich zde.
Celkové náklady státu na pozemkové úpravy v letech 1991 až 2024 dosáhly více jak 36 miliard korun. Z toho SPÚ od svého vzniku v roce 2013 do konce loňského roku realizoval pozemkové úpravy za 22 miliard korun. Tyto investice vedly k vybudování 4 189,6 kilometrů polních cest, 1 011,4 hektaru protierozních opatření, 920 hektarů vodohospodářských opatření a 2 123,1 hektaru ekologických opatření. Pokud bychom zahrnuli i i investice v letošním roce, byly by celkové výdaje ještě o přibližně 1,8 miliardy vyšší.
„Investice do krajiny vnímáme jako dlouhodobou strategii,“ vysvětluje ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová a dodává: „Každý kilometr polní cesty, každá tůň či remízek je částí širšího plánu, který zvyšuje odolnost krajiny vůči klimatickým extrémům a zlepšuje životní prostředí pro obyvatele.“
Podpora dopravní a energetické infrastruktury
SPÚ také významně pomáhá v majetkoprávní přípravě dopravní a energetické infrastruktury. „Kromě pozemkových úprav spolupracujeme s ŘSD a Správou železnic, alokujeme státní zemědělskou půdu do potřebných pozic a provádíme směny pozemků pro bezproblémovou realizaci projektů. Připravujeme strategické rezervy a zajišťujeme, že infrastruktura státu může vznikat bez zbytečných průtahů,“ vysvětluje ústřední ředitelka.
Úřad zároveň cíleně směřuje pozemkové úpravy do území postižených extrémy počasí, jako jsou povodně či tornáda. „Inženýrsky správná opatření nikdy zcela neeliminují dopady kritických událostí, ale dokáží je výrazně zmírnit. Do území vnášíme systém navazujících opatření, která spolu fungují a dělají krajinu odolnější a bezpečnější z mnoha úhlů pohledu,“ dodává ředitelka. Podívejte se zde na příběhy obcí, kde SPÚ pomohl..
Výhled do budoucna
SPÚ i nadále pokračuje v realizaci pozemkových úprav, přičemž se zaměřuje na oblasti nejvíce ohrožené klimatickými změnami a již zmíněnou strategicky důležitou infrastrukturu. „Vize úřadu je jasná – moderní, digitálně podporovaná správa krajiny a infrastruktury, která chrání přírodu, podporuje obce a vytváří udržitelnou a bezpečnou krajinu pro budoucí generace. Chceme, aby každý zásah do krajiny měl hmatatelný přínos pro lidi i přírodu,“ shrnuje ústřední ředitelka.
Jedním z digitálních projektů je například Geoportál SPÚ. Poskytuje mapové služby, otevřená data a vizualizaci informací o pozemkových úpravách.