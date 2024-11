Tipy od IN CATERING, jak ušetřit při pečení vánočního cukroví

Vánoční období je spojeno s tradicí pečení cukroví, které však může představovat významnou položku v rodinném rozpočtu. IN CATERING, přední česká cateringová společnost takřka 30letou tradicí, přináší expertní rady, jak k domácímu pečení přistoupit ekonomicky a zároveň s důrazem na kvalitu.

„Při rozhodování mezi domácím a kupovaným cukrovím je třeba vzít v úvahu několik faktorů. U kupovaného cukroví platíme nejen za suroviny, ale i za práci, energii a další náklady, které nejsou na první pohled vidět,“ vysvětluje Luděk Vocílka, generální ředitel IN CATERING. „Domácí výroba je proto zpravidla ekonomičtější, a navíc máme plnou kontrolu nad kvalitou použitých surovin.“

Klíčem k úspěšnému pečení je správný výběr surovin. „Investice do kvalitních ingrediencí se vyplatí. Například pravý vanilkový cukr oproti vanilínovému může působit jako dražší volba, ale jeho intenzivnější aroma znamená, že ho spotřebujeme méně,“ radí šéfkuchař Jiří Zeman. V letošním roce doporučuje zaměřit se na druhy cukroví s menším podílem másla a čokolády, jejichž ceny výrazně vzrostly.

Pro zachování kvality cukroví je zásadní správné skladování. „Optimální je udržovat stálou teplotu mezi 5–8°C v suchém prostředí. Doporučujeme skladovat cukroví v papírových krabicích překrytých částečně propustným celofánem. Běžná lednička není ideální kvůli riziku přenosu pachů,“ upozorňuje Jiří Zeman.

IN CATERING implementuje tyto principy efektivity a kvality i ve svém novém konceptu, který byl vyvinut ve spolupráci s renomovaným architektonickým studiem DBDA. Tento inovativní přístup kombinuje tradiční gastronomii s moderními technologiemi a důrazem na udržitelnost, což se projevuje i v přípravě vánočního cukroví pro firemní akce.

V duchu udržitelného přístupu k vánočnímu pečení doporučují experti z IN CATERING pečlivě plánovat množství surovin a vyhnout se zbytečnému plýtvání. „Často se setkáváme s tím, že lidé v předvánočním shonu nakoupí více surovin, než skutečně potřebují. Přitom klíčem k udržitelnému pečení je promyšlený nákupní seznam a realistický odhad potřebného množství. Doporučujeme také využívat lokální suroviny a sezónní produkty, které nejen šetří životní prostředí díky kratší přepravní vzdálenosti, ale často jsou i čerstvější a chutnější,“ vysvětluje Luděk Vocílka.

Společnost klade také velký důraz na minimalizaci odpadu při výrobě. „I nedokonalé tvary cukroví lze kreativně využít. V profesionální gastronomii, stejně jako při domácím pečení, je důležité maximálně využít všechny suroviny,“ dodává Zeman. Tento přístup je součástí širší strategie udržitelnosti.

IN CATERING udržitelnost prosazuje napříč všemi svými aktivitami. Společnost významně snižuje svou uhlíkovou stopu díky vlastní fotovoltaické elektrárně, která ročně ušetří až 73 tun CO2. Implementuje principy zero waste, kdy maximálně využívá všechny suroviny a minimalizuje potravinový odpad. „V našich provozech důsledně třídíme odpad, používáme ekologicky šetrné čisticí prostředky a snažíme se minimalizovat používání jednorázových obalů. Spolupracujeme s lokálními dodavateli a pečlivě plánujeme logistiku, abychom snížili environmentální dopad našich služeb,“ popisuje Vocílka přístup společnosti k udržitelnosti.

