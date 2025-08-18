Titul nestačí! Proč začátky v práci bolí – a jak se na ně připravit už během školy
Čtyři roky na střední, tři až pět let na vysoké… a pak tvrdý náraz. Mnoho absolventů vstupuje na pracovní trh bez praktických zkušeností. Mají diplom, ale chybí jim to nejdůležitější – jistota, že něco opravdu umí.
Škola hotová, ale co teď?
Většina studentů prochází vysokou školou stylem „od zkouškového ke zkouškovému“. Cílem je napsat práce, uspět u zkoušek a ideálně zvládnout nějakou brigádu – i když často mimo obor. Jenže po státnicích přichází zvláštní prázdno a s ním spojená úzkost. Najednou se student sám sebe ptá:
- Najdu si práci?
- Mám co nabídnout?
- Neztrapním se hned první den?
Proč vás pouze diplom do vysněné práce nedostane
Na pracovní trh každý rok vstupují desetitisíce vysokoškoláků. Životopis s jedním diplomem a několika krátkodobými brigádami dnes nikoho neohromí. Naopak – vyniknou ti, kteří už během školy pracovali na něčem konkrétním.
Když chybí zkušenosti, přichází stres
První dny v práci často připomínají skok do ledové vody. Nízká mzda, tápání, nejistota. Absolventi se neorientují ve firemní kultuře, neznají nástroje, nevěří si. To, co jim chybí, není jen praxe, ale taky profesní sebevědomí.
Věděli jste, že…některé vysoké školy v Česku oceňují průběžně získané znalosti a dovednosti svých studentů certifikáty? VŠEM uděluje studentům během studia Mikrodiplomy a Nanodiplomy, které potvrzují jejich odbornou připravenost. Díky tomu mají studenti konkurenční výhodu na pracovním trhu – a to ještě před samotnou promocí.
Recept na funkční vzdělávání
Na většině českých škol to chodí pořád stejně – stovky stran teorie, nekončící hodiny, kdy studenti jen pasivně poslouchají a píšou si zápisky. Jenže trh práce žádá něco jiného – schopnost myslet prakticky, spolupracovat a tvořit. A právě na tom si zakládá Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM). Její filozofie je jednoduchá: škola vás nemá připravit na obhajobu, ale na opravdovou práci.
Na VŠEM není praxe jen příjemný doplněk – je jádrem studia. Je součástí každého studijního předmětu nebo praktické aplikace, které VŠEM jako jediná škola v Česku systematicky začleňuje do výuky. Ročně proběhne přes 130 praktických aplikací pod vedením odborníků z praxe nebo konkrétních firem. Jejich výstupem jsou reálné projekty, na kterých studenti pracují v rámci výuky a získávají zpětnou vazbu přímo od profesionálů. Za své výsledky mohou kdykoli během studia – klidně už v prvním ročníku – získat Mikrodiplomy a Nanodiplomy, které přikládají ke svému životopisu. VŠEM se tak zaručuje za jejich znalosti už v průběhu studia.
Práce dřív než diplom?
VŠEM spolupracuje s více než 2 275 firemními partnery, kteří studentům umožňují získat cenné pracovní zkušenosti už během studia, a to v oboru, který odpovídá jejich studijnímu zaměření. Mnozí studenti nastupují na odbornou praxi nebo stáž
Studium studenti snadno skloubí s prací – ať už díky individuálnímu rozvrhu, nebo změnou formy studia na kombinovanou (víkendovou) či distanční (online). Ve firmě tak můžou zůstat i jako zaměstnanci, aniž by museli čekat na promoce. Díky tomu se vyhnou stresu z hledání práce v posledním ročníku.
Když už v 1. ročníku zvládnete víc než většina absolventů
Věděli jste, že studenti prvního ročníku VŠEM letos vyhráli soutěž Studentská kampaň SKLIK? Úspěch v soutěži, která navazovala na praktické projekty z výuky, potvrzuje vysokou úroveň schopností studentů už během prvního roku studia.
Škola, která se přizpůsobí vám – ne vy jí
VŠEM nabízí širokou škálu profesních zaměření studia – desítky možností, jak si přizpůsobit vzdělání svým zájmům a kariérním cílům. V rámci bakalářských a magisterských programů můžete získat nejen český diplom, ale i mezinárodní titul, například kombinace Bc. + BBA nebo Ing. + MSc. A protože každý student má jiné možnosti, VŠEM umožňuje vybrat si z 5 forem studia:
- prezenční studium: do školy docházíte 1–3× týdně (pracovní dny)
- kombinované studium I: do školy docházíte o víkendu (1–2× v měsíci)
- kombinované studium II: studujete během intenzivních pětidenních výukových bloků, které absolvujete jen 3× za rok
- distanční studium I: on-line studium o víkendu (1–2× v měsíci)
- distanční studium II: on-line studium odkudkoli a kdykoli prostřednictvím výukových aplikací VŠEM
Zakončete studium něčím, co má hodnotu
VŠEM nabízí hned několik způsobů, jak ukončit studium. Tradiční bakalářské a diplomové práce jsou jen jednou z možností. Bakalářské studium lze zakončit také bakalářským projektem, který vychází z konkrétních výstupů během studia a má reálný dopad na vaši kariéru.
Na magisterské úrovni VŠEM nově zavedla profesní diplomové práce. Ty se odklánějí od teoretického opisování a směřují přímo k praktickému využití. A nejde jen o změnu „na papíře“ – tuto možnost už využilo téměř 400 studentů. Své projekty obhajovali před komisí, v níž kromě akademiků zasedli i odborníci z praxe. Právě od nich získaly projekty velmi pozitivní hodnocení.
Vzdělání, kde je profesní rozvoj cílem
Získejte náskok před ostatními. Studujte na vysoké škole, která vás připraví nejen na zkoušky, ale i na vaši profesní současnost nebo budoucnost. Zjistěte více o studiu na VŠEM zde.