Tržiště mění český e-commerce. Firmy díky nim rostou rychleji
Online tržiště se stávají klíčovým prodejním kanálem pro české firmy. Umožňují rychle růst, expandovat na nové trhy a prodávat bez nutnosti vysokých investic do vlastního e-shopu. Výrazné výsledky hlásí jak velcí hráči, tak i malé podniky nebo specializovaní prodejci, kteří platformy aktivně využívají. A právě v prosinci, během hlavní nákupní sezony, z toho mohou těžit ještě výrazně více.
Český online trh se rychle posouvá a zákazníci očekávají širší nabídku, rychlé doručení a konkurenceschopné ceny. Obchodníci proto rozšiřují své prodejní kanály a stále častěji vstupují na online tržiště, která jim umožňují oslovit zákazníky v Česku i dalších zemích regionu.
Růst bez velkých investic
Jedním z nejrychleji rostoucích tržišť je Allegro, které využívá přes 21 milionů aktivních nakupujících. Partneři tak mohou začít prodávat bez investic do vývoje e-shopu či logistiky. Noví partneři mají navíc v rámci “Uvítacího programu" prvních 180 dní bez provizí a vedení účtu zdarma. Registrace je jednoduchá a nabídky lze nahrát během několika minut, ručně, přes API nebo pomocí nástrojů jako Baselinker, Omnicado či Mergado.
Snadný přístup k milionům zákazníků
Tržiště přináší příležitosti i specializovaným prodejcům, kteří chtějí zrychlit růst nebo se dostat na zahraniční trhy. Příkladem je například populární česká značka Feedo.cz, zaměřující se na dětské zboží. „Od června evidujeme meziroční nárůst obratu o třetinu a za celé období od začátku roku jsme v černých číslech. Když se o účet aktivně staráte a využíváte všechny možnosti, které Allegro nabízí, může být velmi silným prodejním kanálem,“ říká Iveta Dančová, E-commerce support specialist z Feedo.cz.
Pro známou značku 4kids.cz přineslo významný posun i zapojení do programu Allegro Smart!, který zvyšuje viditelnost nabídek a posiluje důvěru zákazníků. „Krátce po zapojení do programu Allegro Smart! jsme během jednoho víkendu odbavili přes 1 500 objednávek napříč trhy. Program nám pomohl výrazně zvýšit prodeje a oslovit širší skupinu zákazníků nejen v Česku, ale i ve střední Evropě,“ popisuje Jana Přibíková, marketplace specialist z 4kids.cz.
Zázemí a nástroje pro dlouhodobý růst
Allegro navíc nabízí širokou škálu marketingových nástrojů, zvýraznění produktů, analytiku i možnost zapojení do velkých kampaní. Logistické řešení, One Fulfillment by Allegro, pak umožňuje doručovat zákazníkům napříč Evropou bez nutnosti složitých procesů. Začínajícím partnerům pomáhá i Allegro Akademie, vzdělávací platforma s přehlednými návody, doporučeními a příklady z praxe. Partneři, kteří jí projdou, obvykle spouštějí své prodeje rychleji a dosahují prvních výsledků snadněji.
Díky nízkým vstupním nákladům a přístupu k milionům zákazníků představují tržiště reálnou cestu, jak testovat nové trhy, budovat značku a získávat nové zákazníky. Pro mnoho firem se proto stávají pevnou součástí jejich obchodní strategie a dlouhodobého růstového plánu.