Vánoční večírek bez stresu: Na co myslet při výběru cateringu?
Firemní vánoční večírek už dávno není jen povinnou položkou v kalendáři. Je to strategický nástroj pro posílení firemní kultury, vizitka vaší značky a klíčový moment pro motivaci týmu. V centru všeho stojí zážitek, a ten se z velké části odvíjí od cateringu, který dokáže z běžného setkání vytvořit událost, o které se bude mluvit.
Plánování takové akce přináší řadu výzev. Časový tlak, vysoká očekávání vedení i hostů a nutnost vejít se do rozpočtu jsou jen některé z nich. Jak uspokojit rozdílné chutě, zohlednit dietní omezení a zároveň přijít s něčím originálním, co hosty zaujme a zanechá dojem? Promyšlená a pečlivá příprava je klíčem k úspěchu, právě v této fázi je stěžejní mít po boku partnera, který rozumí vašim cílům a přináší řešení, nejen další starosti.
Jako partner, ne pouhý dodavatel, přistupuje ke každé akci IN CATERING. S více než 30 lety zkušeností na trhu přesně víme, jak proměnit vaše vize v realitu. Naším cílem není jen dodat skvělé jídlo. Navrhujeme komplexní gastronomické zážitky na míru. Ať už toužíte po velkoleposti tradičních českých Vánoc, nebo po inovativním fusion konceptu, náš tým kuchařů a eventových specialistů přizpůsobí každý detail charakteru vaší akce.
Dnes už nestačí jen klasický raut. Proto přinášíme unikátní koncepty, které z vašeho večírku udělají téma číslo jedna. Představte si například náš koncept IN CATERING SIGNATURE, kde se moderní design snoubí s precizními detaily a vytváří komplexní zážitek. Navrhneme set-up, který se přizpůsobí barvám, tématu nebo oboru vašeho podnikání. Vaši hosté tak nezažijí jen večeři, ale interaktivní show, která odráží hodnoty a styl vaší firmy.
Profesionální catering je především o klidu a jistotě pro vás jako organizátora. Náš přístup "vše na klíč" zahrnuje kompletní servis, od návrhu menu a logistiky přes profesionální personál až po finální dekorace.
Díky centralizované výrobě a dlouhodobé spolupráci s lokálními dodavateli garantujeme nejen čerstvost a kvalitu surovin, ale také transparentní a férové kalkulace. Navíc, jako člen Asociace společenské odpovědnosti, klademe důraz na udržitelný přístup, takže i váš event přispěje k lepší budoucnosti.
S IN CATERING získáte spolehlivého partnera, který propojí gastronomii, moderní servis a perfektní organizaci v jeden harmonický celek. Vy se tak můžete soustředit na to nejdůležitější, na své hosty.