Vivo uvádí novou vlajkovou řadu. Cílí na uživatele, kteří čekají od mobilní fotografie víc
Společnost vivo představila v Evropě novou vlajkovou řadu X300. Telefony míří na zákazníky, kteří hledají spojení prémiového designu, vysokého výkonu a špičkové fotografické výbavy. Modely X300 i X300 Pro staví na technologických inovacích vzniklých ve spolupráci se značkou ZEISS a nových funkcích pro focení i natáčení videa.
Největší pozornost nové řady přitahuje fotoaparát. Vivo pokračuje v partnerství s německou značkou ZEISS a je to znát. Snímky působí přirozeněji, stabilněji a věrněji.
Vyšší model X300 Pro nabízí především lepší přiblížení, díky kterému dokáže zachytit detaily na větší vzdálenost. Oba telefony potom skvěle pracují i při horších světelných podmínkách ve spojení s pohybem, což je oblast, kde většina telefonů naráží.
Pro běžného uživatele to znamená jednodušší focení bez nastavování. Telefon si poradí s koncertem, večerní ulicí i portrétem.
Nové režimy i pro natáčení videí
Kromě fotografií se vivo zaměřilo také na video. Oba modely zvládnou plynulé záběry, Pro verze navíc umí natáčet s širší škálou barev a vyšší kvalitou obrazu.
Vivo se také profiluje jako značka vhodná pro koncerty. Spolupráce s turné Katy Perry není jen reklamní slogan. Telefony zde využívají speciální režimy, které lépe pracují s rychlým pohybem a barevnými reflektory. To ocení všichni, kdo si domů chtějí odnést kvalitnější osobní záznamy z vystoupení.
Design a odolnost pro každodenní použití
Zpracování řady X300 cílí na uživatele, kteří chtějí prémiový vzhled, ale zároveň zařízení nechtějí chránit jako křehký šperk. Telefony mají tenké skleněné tělo, které působí elegantně, a odolnost proti vodě a prachu na úrovni, která je dnes spíše výjimkou.
Vivo nabízí kompaktnější X300 i větší X300 Pro. Oba modely zůstávají relativně lehké a dobře se drží v ruce. Barvy se drží moderních trendů, X300 přichází v růžové Halo Pink, zatímco Pro model nabízí černou Phantom Black a pískově hnědou Dune Brown.
Dostupnost a vánoční nabídka
Oba modely nyní pořídíte v rámci speciální vánoční promo akce za výrazně výhodnější cenu. Až do 24. prosince můžete u vybraných prodejců využít slevový kód, díky němuž získáte 20% slevu na vivo X300 Pro. Cena tak klesá na 27 999 Kč, přičemž jako bonus obdržíte nabíječku vivo 90W Flash Charger v hodnotě 599 Kč. Stejná nabídka platí i pro kompaktnější vivo X300, který s 15% slevou vychází na 22 949 Kč, také s rychlonabíječkou zdarma.
Pokud hledáte cenově dostupnější volbu, v prodeji zůstávají také letošní modely střední třídy – vivo V50 Lite 4G za 4 799 Kč a vivo V50 Lite 5G za 4 999 Kč, exkluzivně u Datartu.
Neváhejte a potěšte sebe nebo své blízké. Objevte, jak skvěle fotí současná špička mezi smartphony.