Ženy jako investorky: Jak přemýšlejí o investicích a kam směřují své peníze?

Investování bývalo doménou mužů, ale to se mění. Čím dál víc žen v Česku chce zhodnotit své peníze. Finanční rezerva přináší větší klid. Podle průzkumu Generali Lví podíl 2025 začala více než třetina žen investovat až v posledních pěti letech. Jak o investicích přemýšlejí a čím se jejich přístup liší?

Data z průzkumu ukazují, že ženy přistupují k investování odlišně než muži. Zatímco 30 % mužů v posledních dvou letech zvýšilo své investice, u žen je to pouze 17 %. Navíc 54,1 % žen vůbec neinvestuje – často kvůli obavám ze ztráty peněz, nedostatku informací nebo omezeným finančním možnostem, což je přibližně dvojnásobek oproti mužům. Přesto však pozorujeme rostoucí zájem žen o investování. Více než třetina těch, které už investují, s tím začala právě v posledních pěti letech.

„Naše data ukazují, že ženy tvoří přibližně polovinu všech klientů, což potvrzuje jejich rostoucí zájem o investování. Nejvíce klientek máme ve věku 41 až 50 let,” říká Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

Ženský pohled na investice: hodnoty a bezpečí

Ženy volí přehlednější a stabilnější nástroje – například 61 % žen investuje prostřednictvím klasických podílových fondů. Investiční aplikace typu Portu, eToro nebo XTB využívá jen 26 % investorek. V porovnání s muži tak ženy preferují jednodušší a méně rizikové cesty. Při výběru investičních produktů mnohem častěji, než muži dbají na nízké riziko – pro 41 % z nich je to zásadní kritérium. Stejně jako muži kladou velký důraz na historickou a očekávanou výnosnost fondu. Naopak méně než muži přikládají význam pověsti společnosti, která fond spravuje, a nákladovosti.

„Zajímavým zjištěním je, že ženy se více než muži zaměřují na etické aspekty investování. Často volí fondy podporující udržitelnost, obnovitelné zdroje nebo zdravotnictví. Pro ně není investování jen o výnosech, ale také o tom, jak svými financemi mohou pozitivně ovlivnit svět kolem sebe,“ doplňuje Petr Mederly z Generali Investments CEE.

Mezi nejčastější překážky žen při investování patří strach ze ztráty a omezené finanční možnosti. „Tyto obavy jsou však často zbytečné,“ říká Mederly z Generali Investments CEE. „Dnes existují produkty, které umožňují začít investovat i s menším rozpočtem a zároveň nabízejí rozumnou míru bezpečí. Důležité je najít si takový produkt, kterému rozumíte a kterému můžete plně důvěřovat.“

TOP 5 produktů pro investorky

Tipy na fondy, které odpovídají investičnímu stylu žen:

Bezpečná volba pro klidné spaní. Vhodný pro krátkodobé cíle, třeba rezervu na nečekané výdaje nebo plánované rekonstrukce. Stabilita a minimum výkyvů.

Zaměřený na silné firmy, které znáte – jako Apple nebo LEGO. Ideální pro ty, kdo chtějí investovat dlouhodobě a s rozumem.

Investice s přesahem. Udržitelnost, zelená energie a odpovědný byznys. Pro ženy, které chtějí, aby jejich peníze měly dopad.

Kombinuje akcie a dluhopisy. Lehce dynamičtější než čistě konzervativní fondy, ale stále s důrazem na jistotu. Vhodný třeba pro plánování budoucích rodinných výdajů.

Investuje do nemovitostí jako jsou bytové domy, obchodní centra nebo logistické parky. Stabilní výnosy a ochrana před inflací. Dlouhodobá jistota.

Investice pro maminky: Rezerva pro děti i jistota pro sebe

Pro mnoho žen začíná dlouhodobé investování právě narozením dítěte. Místo další hračky nebo oblečení volí někteří rodiče investici – finanční dárek, který bude mít skutečnou hodnotu až za pár let. Investice tak představuje nejen podporu do začátku, ale i způsob, jak děti učit hodnotě peněz už od mala.

Pro maminky, které plánují dlouhodobě, existují investiční nástroje, které zohledňují jak rodinný rozpočet, tak potřebu bezpečí. Důležitá je pravidelnost, klidně v řádu stokorun měsíčně, a dostatečný časový horizont. Spojením těchto dvou faktorů lze vytvořit pevný základ pro budoucnost dítěte – a zároveň mít dobrý pocit z toho, že člověk dělá něco pro sebe i svou rodinu.

Nečekejte na ideální chvíli, začněte teď

Investování může znít složitě, ale ve skutečnosti je to způsob, jak převzít kontrolu nad svou finanční budoucností. Každý může začít podle svých možností a tempem, které mu vyhovuje. Nejde o to být ihned expertem, který investuje vysoké částky, ale o to dělat chytré kroky pro sebe i svou rodinu.

Nečekejte tak na „ideální chvíli“ nebo dokonalý plán. I malý pravidelný příspěvek vám postupně pomůže vybudovat finanční jistotu, která ochrání vás i vaši rodinu.

Podrobnější informace včetně upozornění na možná investiční rizika najdete na www.generali-investments.cz.