Byty v Brně zdražují. Kupci mají páku na developery, ne na dlouho | e15.cz

Vysoké úrokové sazby ve spojení s ekonomickou nejistotou loni tvrdě dopadly také na brněnský realitní trh. Prodeje nových bytů se propadly na totální dno, jaké statistiky vedené od roku 2016 nepamatují. V okamžiku, kdy se v polovině loňského roku průměrná úroková sazba hypoték přehoupla přes šest procent, zájem kupců výrazně ochladl. Zatímco ještě v druhém kvartálu 2022 developeři navzdory rostoucím sazbám prodali 161 bytů, následující kvartál už to bylo jen sedm desítek bytových jednotek. Nutno dodat, že od roku 2020 nebyl kvartál, kdy by developeři neprodali alespoň 200 bytů. Loňský výkyv byl natolik velký, že zahýbal s cenami, které dočasně přestaly růst, a dokonce klesly. Nyní se situace opět obrací.

Data realitní společnosti Trikaya, která má e15 přednostně k dispozici, uvádějí, že se v letošním třetím čtvrtletí na brněnském trhu s novostavbami prodalo celkem 125 bytů. To je o třetinu více než průměr za předchozí čtyři kvartály. V meziročním čtvrtletním srovnání se jedná o téměř 80procentní nárůst.

Prodeje nových bytů a vývoj úrokových sazeb

Kvartál Průměrná úroková sazba (%) Prodaných nových bytů v Brně Q3 2021 2,7 184 Q4 2021 3,4 256 Q1 2022 4,4 292 Q2 2022 5,3 161 Q3 2022 6,3 70 Q4 2022 6,3 95 Q1 2023 6,3 108 Q2 2023 6,3 105 Q3 2023 6,2 125

● Poznámka: jedná se o průměrnou úrokovou sazbu za daný kvartál vypočtenou na základě dat Fincentrum Hypoindexu, zdroj počtu prodaných bytů: Trikaya

„Je evidentní, že se brněnský trh s novostavbami dal opět do pohybu. Prodeje ve třetím kvartálu dokonce předčily naše původní prognózy. S ohledem na úrokové sazby, které budou pravděpodobně klesat spíše pozvolna, sice nemůžeme předpokládat, že v příštích měsících budeme svědky další nákupní horečky, situace by se však měla začít vracet do normálu,“ uvádí Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Přestože procentuálně se zdá nárůst obrovský, letošní rok bude pravděpodobně i tak prodejně vůbec nejslabším od roku 2016, kdy Trikaya zveřejňuje data z trhu. Kupci by museli nakoupit v posledním kvartálu přes 300 bytů, aby se rok 2023 nestal historicky nejhorším. A protože se sazby drží vysoko, dá se takový prodejní finiš sotva očekávat.

V Brně vedle samotných prodejů rostou i ceny nových bytů. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční brněnské novostavby se od konce loňského roku nadále pozvolna zvyšuje. Momentálně se zastavila těsně pod 127tisícovou úrovní, přesně na 126 926 korunách za metr čtvereční. To představuje historicky druhou nejvyšší kvartální hodnotu. Vrcholu ceny dosáhly v loňském druhém čtvrtletí, kdy developeři byty v moravské metropoli nabízeli za 127 200 korun za metr čtvereční. V některých projektech a u bytů s menšími dispozicemi ceny přesahují i hranici 130 tisíc korun.

Ceny za metr čtvereční v Brně

Kvartál Cena za metr čtvereční (kč) Q1 2020 85 500 Q2 2020 86 800 Q3 2020 88 000 Q4 2020 96 400 Q1 2021 108 400 Q2 2021 113 000 Q3 2021 124 500 Q4 2021 124 500 Q1 2022 125 100 Q2 2022 127 200 Q3 2022 126 500 Q4 2022 124 800 Q1 2023 126 200 Q2 2023 126 400 Q3 2023 126 900

Pozitivní zprávou pro potenciální kupce je oživení nabídky v Brně. Zatímco v předchozích dvou čtvrtletích se v případě novostaveb poměrně rychle tenčila, ve třetím kvartálu se rozrostla o více než 700 bytů. Pro srovnání – za celé první pololetí bylo do prodeje uvolněno jen něco přes 100 nových bytů. Aktuálně mají kupci v Brně na výběr z téměř dvou tisíc nových bytů v desítkách projektů. Jedná se o historicky vůbec nejvyšší nabídku nových bytů určených k prodeji.

„Lidé, kteří si nyní vybírají nové bydlení v developerských projektech, mají po dobu několika dalších měsíců poměrně výhodnou pozici. Nabídka se rozrostla o stovky bytů, přičemž někteří zájemci stále vyčkávají na levnější hypotéky nebo úpravu v sazbách DPH. Lze ale předpokládat, že v delším horizontu ceny novostaveb znovu porostou a konkurence mezi zájemci bude opět vyšší,“ vysvětluje Lamka. „V případě našeho projektu Čtvrť Pod Hády, u kterého jsme prodej bytů v rámci první etapy spustili v úplném závěru třetího kvartálu, evidujeme velkou poptávku už nyní,“ doplňuje.

Kupci mají silnou pozici, ne na dlouho

Navzdory nadále relativně vysokým sazbám hypotečních úvěrů začal objem poskytnutých hypoték v letošním třetím čtvrtletí pomalu narůstat. „Ačkoliv ještě zůstávají hluboko pod donedávna běžnými objemy, trend je již zřetelně vzestupný,“ říká Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. Podle něj se však v příštích měsících rýsuje obrat. Hypoteční sazby už začínají velmi pomalu klesat a s očekávaným blížícím se prvním uvolněním měnové politiky České národní banky zamíří ještě níže.

„Tento pokles může přitom být poměrně razantní, jelikož základní sazba na úrovni sedmi procent skutečně není na tuzemské poměry běžná, a jakmile bude centrální banka přesvědčena, že zkrotila tuzemskou inflaci, můžeme se dočkat svižného poklesu o celé dva až tři procentní body,“ upřesňuje Hradil a dodává, že v příštím roce lze očekávat rostoucí aktivitu zájemců, která se však v budoucnu může srazit s utlumenou nabídkou způsobenou odklady řady rezidenčních projektů. „Poslední kvartál letošního roku tak může být posledním, kdy mají kupující ve vyjednáváních relativně silnou pozici. Poté se situace pravděpodobně opět otočí a ceny českých realit navážou na donedávna standardní trend robustního růstu.“