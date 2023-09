MAPA: Povodně a požáry v Řecku. Kam aktuálně míří bouře Daniel? | e15.cz

Podle řeckého premiéra za požáry i bouři může změna klimatu a zároveň připustil, že jeho středopravicová vláda nezvládla požáry tak, jak chtěla. „Obávám se že bezstarostná léta, tak jak je známe, končí. Odteď budou nadcházející léta složitější a složitější,“ dodal. Déšť, který Řecko trápí od pondělí, by měl polevit ve středu po poledni, uvedl řecký ministr pro klimatickou krizi a civilní ochranu Vassilis Kikilias, píše ABC News.

Autor: Reuters

Podle předpovědi se přesune na západ přes Středozemní moře:

Přívalové deště v Řecku zaplavily domy, místní podniky a silnice. Řecká policie zakázala provoz v centru města Volos, v nedalekém horském regionu Pilion a na letovisku Skiathos, tedy v místech, kde bouře Daniel udeřila nejsilněji.

Jeden muž podle hasičského sboru zemřel poblíž Volosu. V důsledku dešťů se na něj zřítila zeď. Podle agentury Athens News Agency zeď spadla, když se muž, který se živí jako chovatel dobytka, snažil dostat ke svým zvířatům. U města Volos našli ve středu záchranáři tělo sedmaosmdesátileté ženy. Dále se pohřešuje pět lidí, které pravděpodobně smetla povodeň.

Zhruba 94 lidí bylo přesunuto do bezpečí hned poté, co déšť poškodil část pečovatelského domu. Na videích z místa jsou vidět auta ve Volosu, která byla spláchnuta povodní na bahnité břehy. Jeden muž zůstal v autě, když ho smetla povodeň. Momentálně se pohřešuje. Jeho syn stačil z auta vystoupit.

BREAKING: Cars are now being washed into the sea in Agios Ioannis, Pelion. Flooding disaster ongoing in Thessaly, Greece. pic.twitter.com/uRr80Da0sB