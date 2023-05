7 benefitů, které byste měli chtít od svého nového televizoru | e15.cz

1. Má obraz ostřejší než realita

I když všechny Neo QLED televizory Samsung mají ultra vysoké rozlišení obrazu 4K nebo 8K, většina televizních stanic v Česku vysílá ve výrazně menším rozlišení. To však není pro tyto moderní televizory žádný problém. Umělá inteligence analyzuje původní zdroj vysílání a přepočte celý obsahu do ultra vysokého rozlišení. Neo QLED 4K využívají procesory s 20 neuronovými sítěmi (samostatnými obvody pro umělou inteligenci), 8K modely jich mají dokonce 64! Co to znamená? Že spočítáte všechna zrnka písku na videích z vaší dovolené. Působivé a ostré detaily pak ocení zejména hráči a milovníci akčních filmů či sportovních utkání.

2. Neztratíte se ani ve tmavých scénách

Využití umělé inteligence ale nekončí jenom u vysokého rozlišení. Letošní Neo QLED umí za pomoci speciálního algoritmu vůbec poprvé zajistit, aby byly všechny scény jasnější a živější (Auto HDR Remastering). A to i u pořadů, které jsou původně natočené ve standardním dynamickém rozsahu. V praxi to znamená, že z vašeho obrazu budou až doslova stříkat emoce a vy budete naplno vtaženi do děje.

3. Její zvuk sleduje dění

Hlubší zážitek ze sledování jakéhokoliv obsahu zaručí prostorový zvuk Dolby Atmos a technologie společnosti Samsung OTS (zvuk sledující pohyb – Object Tracking Sound). Díky zabudovaným reproduktorům po obvodu celého televizoru bude zvuk kopírovat pohyb objektů na obrazovce a vytvoří tak dokonalý prostorový efekt. Budete až překvapeni, jak reálný je.

4. Umí splynout s každým interiérem

Všechny televizory Neo QLED jsou neuvěřitelně tenké – pouhých 15-25 milimetrů – a proto dokonale splynou s okolním interiérem. Vybrané modely mají navíc veškerou elektroniku vyvedenou do samostatného boxu, který je s obrazovkou spojen pouze jediným průhledným kabelem. Co je výsledek? Už nikdy žádné zamotané kabely.

Autor: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.

5. Rozumí si s dalšími domácími chytrolíny

V letošním roce dovedl Samsung možnosti propojitelnosti chytrých televizorů Neo QLED a dalšími chytrými zařízeními v domácnosti takřka do dokonalosti. Novinkou je integrovaný HUB, podporující nejen protokoly WIFI, Bluetooth, ale nově i Zigbee a Matter. Uživatelé platformy SmartThing si tak můžou připojit nejen domácí spotřebiče Samsung, ale i drtivou většinu všech chytrých produktů (osvětlení, žaluzie, klimatizace, rolety, zvonky a další). Televizor se tak stane centrem vaší chytré domácnosti.

6. Zahodíte díky ní herní konzole…

Chcete si zahrát nejmodernější videohry, ale nemáte ani supervýkonný herní počítač, ani herní konzoli? Na Neo QLED si můžete užít špičkové herní tituly, aniž byste vlastnili herní zařízení, a to díky exkluzivní podpoře Cloudového hraní Xbox. K televizoru stačí připojit ovladač, aktivovat Xbox Game Pass Ultimate a můžete se ponořit do virtuálního světa.

7. …ale i baterky do ovladače!

Na první pohled vypadá podobně, jako dálková ovládání napájená bateriemi. Místo prostoru pro vyměnitelné baterie je však umístěn malý solární panel kombinovaný s USB-C nabíjením. Motivací k uvedení ovladače se solárním panelem je snaha eliminovat vyhazování použitých baterií, kdy Samsung předpokládá, že během sedmi let díky němu dojde k úspoře až 99 milionů baterií.