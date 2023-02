Češi mají úspěch. Jak se podařilo odborníkům na LinkedIn vybudovat prosperující firmu? | e15.cz

Společnost FUTURE SALES patří mezi přední špičky v Česku. Specializuje se na marketing a sales v rámci online profesní sítě. Mezi její klienty patří Česká spořitelna, PwC, Havel & Partners, Microsoft a další. FUTURE SALES, to jsou hlavně dvě jména: Jan Kyselý a Jiří Jambor.

Vše začalo v roce 2017. Honza s Jirkou začali psát společně blog na téma LinkedIn a Social Selling. Chtěli se v této oblasti co nejlépe sami zorientovat.“ „Stránky si všimli první klienti a poptali konzultace a vzdělávací workshopy,“ vysvětluje Honza Kyselý. „Od té doby jsme se posunuli dál. Pořád vzděláváme firmy i jednotlivce, ale v zásadě jsme se vždycky snažili vyslyšet potřeby klientů. Naše produktové portfolio se díky tomu neustále rozšiřuje.“ Vzdělávání teď ve firmě tvoří menší část zakázek.

Významnější jsou outsourcingové projekty, kde pomáháme klientům f se správou osobních účtů nebo placenou inzercí na LinkedIn. Nezbytný je také sběr dat. Tým společnosti FUTURE SALES vyvinul vlastní nástroj LinkedIn Content Reporting, aby klientům dokázal objektivně pomoct s nastavením strategie a jejím vyhodnocením. Díky integraci této platformy s vybranými externími aplikacemi a některými CRM nástroji se zefektivní práce klientů se sociální sítí.

Tři pilíře, na kterých firma stojí:

Konstantní sdílení know-how

V době, kdy většina firem své know-how úzkostlivě střežila, firma FUTURE SALES zadarmo to své otevřeně sdílela. „Celou strategii jsme otočili a od začátku sdílíme to, co děláme. Používáme k tomu blog na firemní stránce, příspěvky na sociálních sítích, různé podcasty, ale i offline akce, kde přednášíme. Cílem je, aby o nás cílová skupina věděla a měla nás pořád na očích,” vysvětluje Honza Kyselý.

Jedním z komunikačních kanálů je vlastní konference FUTURE SUMMIT, na které se firma snaží hlavně českému publiku přiblížit nejmodernější přístupy, strategie a nástroje, které se dají využít. Na konferenci se podílejí i další partneři z řad českých i zahraničních firem.

Úzká specializace

Od začátku se agentura úzce specializovuje na B2B sales a marketing. A to nejen z hlediska produktů, ale i klientely. Jde hlavně o B2B firmy, které nabízejí služby a produkty jiným společnostem.

Data-driven rozhodnutí

Své vlastní aktivity a hlavně doporučení klientům se firma snaží podložit vždy reálnými daty. „Obecné statistiky, které sám LinkedIn vydává, nám nestačily. Začali jsme proto sbírat ze sítě vlastní data a podrobně je analyzovat. Dnes jsme schopni sledovat a popisovat různé trendy na LinkedIn a hlavně vydávat zajímavé žebříčky nejvlivnějších uživatelů i firem,” říká Jirka Jambor.

Další plány do budoucna

„Náš cíl je být nejlepší v tom, co děláme a poskytovat klientům data-driven a technologicky vyspělé postupy a řešení pro marketingovou komunikaci a B2B sales s využitím sociálních sítí, zejména LinkedIn,“ dodává Jirka.