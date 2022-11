Co nesmí chybět v podzimním šatníku | E15.cz

Teploty začínají pomalu klesat, a to znamená, že je čas na obměnu šatníku. Jaké podzimní kousky by vám rozhodně neměly chybět ve skříni? To se dozvíte v našem článku.

Trenčkot

Elegantní kabátek zvaný trenčkot by neměl chybět v šatníku žádné dámy. Nejpopulárnější je rozhodně trenčkot v hnědé či béžové barvě. Na e-shopu Shein.com je k dostání například i černá, případně méně obvyklá červená a khaki varianta. Kromě jednobarevných modelů jsou v módě i vzory, jako je kohoutí stopa nebo kostky. Pokud chcete při nákupu nového modelu do vašeho šatníku ušetřit, porozhlédněte se po internetových bazarech.

Svetry

Mezi momentální módní trendy patří propínací kardigan do pasu. Zkrácená délka je ideální k džínům a sukním s vysokým pasem. Nestárnoucí námořnické proužky patří nejenom na trička, ale i na svetry všeho druhu. Chcete-li jít s módou, pořiďte si takový přírůstek do vašeho šatníku třeba na online bazaru Vinted.

Dlouhé kardigany vám během babího léta bez problémů nahradí kabát. Kromě prodloužených délek ke kolenům jsou oblíbené i kratší verze v délce do poloviny stehen. Mezi podzimní barvičky patří různé odstíny hnědé či béžové, ale nebojte se pořídit si výrazný model, který oživí každý outfit. Na bazaru Vinted.cz prodávají ostatní uživatelé oblečení, doplňky i obuv, kterou už nenosí, takže zde svetry, kardigany, roláky a další podzimní nezbytnosti koupíte mnohem levněji.

Obuv

Vyšší kozačky v kombinaci s úpletovými šaty vám dodají šmrnc. Nemusíte se držet jen černé, vyzkoušejte třeba příjemné podzimní barvičky - béžovou, hnědou či hořčicovou. Kozačky nad kolena vypadají parádně v kombinaci s upnutými džíny nebo legínami Na e-shopu Zalando Lounge najdete také stylové holínky v různých barvách. Tradiční černou vyměňte za zářivou žlutou nebo červenou a rozjasněte si pochmurné podzimní dny. Se Zalando Lounge slevovým kódem pořídíte elegantní holínky vhodné pro každou ženu. Nemusíte se bát, že budete vypadat jako ze statku, dnes už koupíte krásné kousky třeba i s kožešinkou.

Černé kotníkové kozačky jsou naprostou klasikou. Tyto pohodlné a univerzální boty můžete obout k džínám, šatům i sukni, hodí se zkrátka ke všemu. Abyste ráno stihli bezpečně doběhnout autobus, zvolte model na klínovém nebo blokovém podpatku. Výhodou kotníkových bot je, že si je můžete obout klidně po celý rok.

Bomber

Tato stylová bundička je na podzim perfektní. V případě bomberu si asi nejčastěji každý představí sportovní šusťákovou bundu, to ale není jediná možnost. Rozhodně se nebojte sáhnout po netradičních materiálech, jako je třeba manšestr nebo umělá kožešina. Na Shein e-shopu najdete i elegantní květinové bombery ideální do práce, na procházku či do kina. Jestliže oversize bunda není nic pro vás, zvolte klasickou džísku, koženkovou bundu či elegantní sako.

Sukně a šaty

I když je léto pryč, neznamená to, že se musíte vzdát sukní a šatů. Vyzkoušejte třeba trendy outfit v podobě plisované sukně a vlněného svetru. Shein šaty v midi délce do půlky stehen stačí doplnit džínovou nebo koženkovou bundičkou a mladistvý look je na světě. K šatům můžete obléknout i dlouhý propínací svetr, který vás zahřeje, a navíc ukážete, že se v módě vyznáte. Co se týče obuvi, k šatům i sukním se na podzim skvěle hodí tenisky i kotníkové boty.