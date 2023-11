ČVUT testovalo rychlost 5G sítí. Jak dopadl váš operátor? | e15.cz

Kdo z českých operátorů poskytuje nejrychlejší 5G internet na trhu? Otázka, na kterou hledal odpověď tým z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Ten se vydal měřit do Čech i na Moravu a teď zveřejnil výsledky. Nejrychlejší stahování i nejkratší odezvy naměřil u O2!

Nejen Praha, ale i Přerov, Kroměříž nebo Kojetín a Chropyně – to jsou místa, kde se v uplynulých měsících pohyboval speciální měřící tým složený z odborníků ČVUT. Cíl byl jednoduchý. Změřit kvalitu 5G sítí českých operátorů. „V oblastech pokrytých signálem 5G jsme u všech operátorů provedli opakované srovnávací měření pomocí aplikace Speedtest,“ říká Vladimír Dáňa z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, který pro O2 měření prováděl.

„Nejvyšší rychlost při download byla naměřena v síti O2, a to 932 Mbit/s. Loni to přitom bylo 636 Mbit/s. Pokud bychom letošní hodnotu srovnali v rámci všech tří operátorů, pak jsou maximální naměřené rychlosti oproti konkurenci zhruba dvojnásobné,“ doplňuje.

Stahování dat je v 5G síti od O2 oproti konkurenci o více než 78 % rychlejší.Autor: O2 Czech Republic a.s.

Nejrychlejší stahování

Pokud bychom se podívali na rychlosti stahování, loňské prvenství jednoznačně i v letošním roce s výrazným náskokem obhájil operátor O2.

A to díky své strategii – operátor O2 se již před časem rozhodl pro časově i finančně velmi náročnou cestu kompletní výměny technologií. „Díky tomu můžeme zákazníkům přinášet ty nejlepší služby. Důkazem je právě toto měření, které jasně ukázalo, že stahování dat je v 5G síti od O2 oproti konkurenci o více než 78 % rychlejší. Ve srovnání s téměř totožným měřením, které ČVUT provádělo v roce 2022, vidíme skoro 30% meziroční zrychlení,“ vysvětluje technologický ředitel O2 Jan Hruška.

Díky využití duální konektivity přináší O2 na některých místech i rychlosti vyšší než 1 Gbit/s. „Toto řešení umožňuje dosahovat nejen rekordních rychlostí, ale především vysoké kapacity a nízké latence, což je v praxi stabilní, spolehlivý a rychlý internet. Více než 1 Gbit/s mohou naši zákazníci nyní naměřit třeba v centru Prahy. Postupně bude takových míst přibývat v ruku v ruce s tím, jak postupujeme i v obměně technologických prvků,“ popisuje Jan Hruška.

Nejvyšší rychlost download byla naměřena v síti O2, a to 932 Mbit/s. Oproti konkurenci je to téměř dvojnásobek.Autor: O2 Czech Republic a.s.

Čím nižší latence, tím lepší zážitek

Měření ČVUT prokázalo výrazný náskok operátora O2 také u latence, tedy parametru, který ukazuje rychlost odezvy. U O2 dosahuje jen 13,6 ms, což je o třetinu, respektive téměř o polovinu méně než u konkurence. Právě latence je zásadní třeba pro ty, kdo hrají on-line hry nebo komunikují on-line pomocí videohovorů, například při práci z domova. Naměřené výsledky ostatně potvrzuje i vnímání samotných zákazníků O2, kteří v rámci nezávislého výzkumu společnosti IPSOS opakovaně říkají, že je to právě 5G síť od O2, která je z jejich zkušenosti nejlepší v Česku.