Firmy mění benefity: kvalitní catering se stává prioritou

Zdroj: bistrono2.cz

Kombinovaný způsob práce z domova a kanceláře, který se v době pandemie Covid-19 stal ve firmách nezbytností, u nás i po letech přetrvává jako silný trend. Společnosti se proto snaží najít nové a neotřelé způsoby, jak svým zaměstnancům návrat do kanceláří více zatraktivnit. 

Podle letošního průzkumu HR Trends společnosti Randstad hrají v tomto směru klíčovou roli především atraktivní benefity, flexibilita a vzdělávání zaměstnanců. Jedním z rozhodujících benefitů, může být například zdravé a kvalitní stravování na pracovišti. „Tento stále populárnější benefit nabízí firmám nejlepší poměr ceny a výsledného efektu,“ říká Filip Novák, majitel cateringové společnosti NO.2. Přestože investice do firemního stravování nebývá vysoká, může překvapivě významně posílit týmového ducha, usnadnit zaměstnancům organizaci dne a v konečném důsledku zvýšit i jejich produktivitu a celkovou spokojenost týmu. „Každé dobré jídlo potřebuje čas a pozornost. To je důvod, proč je pro firmy výhodné nechat tuto práci na nás. Jednotlivec by jen těžko dosáhl takové kvality a pestrosti, jakou může zajistit právě profesionální catering,“ vysvětluje výhody svých služeb Filip Novák.

. | Zdroj: bistrono2.cz

Jídlo ve firmě může být gurmánský zážitek

Poptávky firem jsou především po snídaňových setech zaměřených na zdravé, lokální či tematické varianty pokrmů. Oblíbené jsou drobné „brain-food“ boxy, které zaměstnanci využívají během porad a kreativních meetingů. Podle Nováka se firmy zajímají také o obědový catering a žádané se stávají pravidelné páteční snídaně nebo speciální občerstvení připravené pro interní akce a různá firemní školení.

. | Zdroj: bistrono2.cz

V současné době v objednávkách cateringu NO. 2 vedou jídla jednoduchá na manipulaci a umožňující chuťovou variabilitu. Populární jsou jednoporcové boxy, které si zaměstnanci mohou snadno donést přímo na svůj stůl, aniž by museli využívat nádobí z firemní kuchyňky. Roste také zájem po zdravých a kvalitních jídlech. Mezi bestsellery cateringu NO.2 patří například pečená kachna s kimchi, šakšuka s kadeřávkovými chipsy nebo pistáciové tiramisu.

. | Zdroj: bistrono2.cz

Vzrůstající oblíbenost cateringu do firem ruku v ruce zvyšuje nároky na cateringové společnosti. „Firmy hledají partnera, který dokáže dlouhodobě dodržovat vysokou úroveň kvality, je dochvilný a transparentně s nimi komunikuje,“ popisuje požadavky firem Novák. Klíčová je pro odběratele také čerstvost surovin a schopnost reagovat na dietní omezení zaměstnanců. Flexibilita v úpravách objednávek, udržitelné balení a srozumitelná cenotvorba patří k dalším parametrům, které firmy při výběru zvažují. V neposlední řadě hrají roli i reference. Každá firma má své specifické pracovní prostředí a nároky.

Za roky praxe jsme se v NO.2 setkali s nejrůznějšími požadavky firem a věříme, že dlouhodobá spolupráce vzniká tam, kde je spokojenost na obou stranách. Přesně o to usilujeme každý den. Pokud tedy vaše firma hledá spolehlivého partnera k rozšíření svých benefitů, obraťte se na catering NO.2,“ uzavírá Novák.

