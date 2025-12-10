Firmy mění benefity: kvalitní catering se stává prioritou
Kombinovaný způsob práce z domova a kanceláře, který se v době pandemie Covid-19 stal ve firmách nezbytností, u nás i po letech přetrvává jako silný trend. Společnosti se proto snaží najít nové a neotřelé způsoby, jak svým zaměstnancům návrat do kanceláří více zatraktivnit.
Podle letošního průzkumu HR Trends společnosti Randstad hrají v tomto směru klíčovou roli především atraktivní benefity, flexibilita a vzdělávání zaměstnanců. Jedním z rozhodujících benefitů, může být například zdravé a kvalitní stravování na pracovišti. „Tento stále populárnější benefit nabízí firmám nejlepší poměr ceny a výsledného efektu,“ říká Filip Novák, majitel cateringové společnosti NO.2. Přestože investice do firemního stravování nebývá vysoká, může překvapivě významně posílit týmového ducha, usnadnit zaměstnancům organizaci dne a v konečném důsledku zvýšit i jejich produktivitu a celkovou spokojenost týmu. „Každé dobré jídlo potřebuje čas a pozornost. To je důvod, proč je pro firmy výhodné nechat tuto práci na nás. Jednotlivec by jen těžko dosáhl takové kvality a pestrosti, jakou může zajistit právě profesionální catering,“ vysvětluje výhody svých služeb Filip Novák.
Jídlo ve firmě může být gurmánský zážitek
Poptávky firem jsou především po snídaňových setech zaměřených na zdravé, lokální či tematické varianty pokrmů. Oblíbené jsou drobné „brain-food“ boxy, které zaměstnanci využívají během porad a kreativních meetingů. Podle Nováka se firmy zajímají také o obědový catering a žádané se stávají pravidelné páteční snídaně nebo speciální občerstvení připravené pro interní akce a různá firemní školení.
V současné době v objednávkách cateringu NO. 2 vedou jídla jednoduchá na manipulaci a umožňující chuťovou variabilitu. Populární jsou jednoporcové boxy, které si zaměstnanci mohou snadno donést přímo na svůj stůl, aniž by museli využívat nádobí z firemní kuchyňky. Roste také zájem po zdravých a kvalitních jídlech. Mezi bestsellery cateringu NO.2 patří například pečená kachna s kimchi, šakšuka s kadeřávkovými chipsy nebo pistáciové tiramisu.
Vzrůstající oblíbenost cateringu do firem ruku v ruce zvyšuje nároky na cateringové společnosti. „Firmy hledají partnera, který dokáže dlouhodobě dodržovat vysokou úroveň kvality, je dochvilný a transparentně s nimi komunikuje,“ popisuje požadavky firem Novák. Klíčová je pro odběratele také čerstvost surovin a schopnost reagovat na dietní omezení zaměstnanců. Flexibilita v úpravách objednávek, udržitelné balení a srozumitelná cenotvorba patří k dalším parametrům, které firmy při výběru zvažují. V neposlední řadě hrají roli i reference. Každá firma má své specifické pracovní prostředí a nároky.
„Za roky praxe jsme se v NO.2 setkali s nejrůznějšími požadavky firem a věříme, že dlouhodobá spolupráce vzniká tam, kde je spokojenost na obou stranách. Přesně o to usilujeme každý den.