H2 Premium vodíková voda: Voda, která pomáhá při léčbě

Téměř v každém příbalovém letáku léčiva nebo doplňku stravy je napsáno, že je nutné zapít ho dostatečným množstvím tekutin. Nejlepší volbou je rozhodně voda. Jeden lok vody ale nestačí. „Loků by mělo být nejméně osm, spíše deset. Takové množství odpovídá 250 až 300 ml tekutiny,“ říká ředitel H2 Pharm, patřící pod skupinu H2 Global Group, PharmDr. Milan Krajíček.

„Naprostá většina léčiv má ve vodě špatnou rozpustnost a k dokonalému rozpuštění je třeba určitý čas. Jenže náš trávicí trakt ho poskytuje jen velmi málo. Léčivo se v žaludku zdrží obvykle jen hodinu až dvě, pak vstupuje do tenkého střeva, a i zde má jen dvě až tři hodiny na to, aby bylo vstřebáváno,“ vysvětluje farmaceut Krajíček. „Pokud se to v této části tenkého střeva nepodaří, je léčivo pro pacienta nenávratně ztraceno a postupuje do střeva tlustého, kde paradoxně může napáchat více škody než užitku. Testovali jsme různá léčiva a často se ukázalo, že mohou negativně ovlivnit naše malé přátele v trávicím traktu, známé jako mikrobita.“

H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

Během testování zkoušel tým Milana Krajíčka k zapíjení léků také vodíkovou vodu. „Mnoho léčiv má nežádoucí účinky, které se mohou více projevit při jejich chronickém používání. Molekulární vodík rozpuštěný ve vodě představuje velmi dobrou ochranu pro naše játra i ledviny. Léky zapité vodíkovou vodou navíc zafungovaly rychleji. Navrhl jsem proto nabízet lidem balenou vodíkovou vodu, kterou by mohli doma i na cestách své léky zapíjet.“

Jak ale dostat k lidem vodu, která bude vysoce nasycená a vodík ve vodě vydrží dlouhé hodiny? „S použitím nejmodernějších technologií jsme vytvořili H2 NanoTech generátor. Tento přístroj byl vyvinut na základě teorií a zásad molekulární vodíkové biologie, elektrochemie, elektrolytické iontoforézy, fyziky a tepelného účinku. Díky tomu vznikají nanobubliny, které vodík shlukují a drží. Voda při sycení vypadá jako mléko, ale její chuť se nemění,“ vysvětluje Pavel Vašek z H2 Medical Technologies.

H2 WORLD HEALTH & BEAUTY COMPANY s.r.o.

Výsledkem je 250ml plechovka H2 Premium Vodíková voda, která je obohacena o rozpuštěný vodík v koncentraci až 2,0 ppm. „To je nejvíc, co se zatím v rámci celosvětově dostupné nabídky vodíkové vody podařilo naměřit, což dokazujeme i laboratorními testy.“

„Je to prostě pitná voda, ale s mimořádným přínosem účinku vodíku,“ dodává spokojeně PharmDr. Milan Krajíček. „Vodíková voda je úžasná už sama o sobě. Díky své malé molekulární hmotnosti a velikosti proniká vodík snadno přes buněčné membrány a neutralizuje volné radikály, tedy škodlivé látky, které způsobují stárnutí a degenerativní choroby. Vodíkem sycená voda pomáhá potlačovat záněty, zvyšuje výkon a urychluje rekonvalescenci, pomáhá v boji proti covid-19 zklidněním cytokinových bouří, ale také třeba pomáhá velmi rychle odbourávat alkohol v těle.“

