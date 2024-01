IXPERTA pomáhá vyvíjet technologie pro elektronovou mikroskopii. Úspěch mají po celém světě

O unikátním softwaru, integraci s mikroskopy a výhodách outsourcingu softwarového vývoje jsme si povídali s Janem Kašpárkem, ředitelem divize Software, IXPERTA a Filipem Matuškou, Director Software Engineering, Thermo Fisher Scientific.

V čem je software pro mikroskopy unikátní a proč se vyvíjí právě v Čechách?

Filip Matuška: Thermo Fisher vyvíjí elektronové mikroskopy, které se úspěšně uplatňují při výzkumu živých organismů, vývoji nových materiálů či nejmodernějších mikročipů a pamětí pro inteligentní zařízení. Aplikace vyvinuté v Čechách jsou součástí těchto sofistikovaných zařízení, slouží k ovládání mikroskopů i přesnější analýzy složení vzorků a výsledků. Na vývoji aplikací se podílejí nejen technologové, úzce spolupracujeme také s odborníky na fyziku či chemii. Elektronová mikroskopie a IT má v Čechách silné zázemí, máme zde skvělé talenty i spolupráci s technologickými firmami a univerzitami.

Jak IXPERTA přispívá k vývoji unikátních technologií?

Jan Kašpárek: V IXPERTA máme zkušené týmy vývojářů pro různé technologické oblasti. Výhodou softwarového outsourcingu je právě schopnost vytvořit expertní tým pro konkrétní část projektu. Naši klienti mají možnost pronajmout si specialisty pro byznys analýzy, integraci, design či architekturu. Nejsou to role, které lze využít dlouhodobě na jednom projektu a mít takový interní tým specialistů by nebylo pro klienta ekonomicky výhodné. Našimi silnými stránkami však není jen samotný vývoj, ale spíše flexibilita, metodika a zejména zkušenost z jiných projektů, například z prostředí automotive. Sami přicházíme s nápady, jak vývoj posunout dopředu.

Proč jste se rozhodli pro outsourcing vývoje vašeho softwaru?

Filip Matuška: Jedním z důvodů byla potřeba získat expertízu, kterou náš interní tým nemá. Z pohledu investic nám nedává smysl tvořit nový tým pro oblasti, které nejsou naší klíčovou kompetencí. Týká se to například systémové integrace, kde potřebujeme propojit různé aplikace, aby spolu komunikovaly. Pro takové specifické projekty je efektivnější outsourcing softwarového vývoje. Dalším důvodem je potřeba uvést produkt rychleji na trh – díky outsourcingu umíme dočasně navýšit kapacitu týmu a vývoj aplikace nám pomohou urychlit právě externí vývojáři. Model outsourcingu využíváme i v případě práce na starších aplikacích, které je třeba aktualizovat nebo částečně rozšířit. Držet na jejich údržbu interní týmy je neefektivní.

Jaké faktory zvažujete při výběru technologického partnera? Co je důležité v oblasti softwarového vývoje?

Filip Matuška: Při výběru nejde jen o dodavatele softwaru a splnění parametrů, hledáme především silného technologického partnera. Mezi týmem IXPERTA a ThermoFisher se vytvořila „dobrá chemie" partnerství, která není pouze o oficiálních smlouvách, ale také o transparentní komunikaci a schopnosti najít řešení. Před pěti lety jsme spolupráci začínali se 4 vývojáři a momentálně pracujeme na více než 20 projektech. Tento růst jasně ukazuje, zda spolupráce funguje, nebo ne.

Na jakém projektu dnes spolupracují čeští softwaroví vývojáři?

Filip Matuška: Momentálně se soustřeďujeme na oblast přírodních věd, kde se specializujeme na kryo technologii, což zahrnuje rychlé mrazení živých vzorků s cílem urychlit proces vývoje léků. Velkým trendem v materiálové vědě je analytická mikroskopie – i díky chytrému vývoji v Čechách jsme dnes jediní na světě, který dokáže v reálném čase poskytovat přesné informace o složení materiálu. Softwarový vývoj v oblasti elektronové mikroskopie má ještě ohromnou budoucnost. Nové technologie nám umožní získat více informací o zkoumaném vzorku a spoustu věcí automatizovat.

V čem je práce na rozvoji elektronových mikroskopů zajímavá pro IT specialisty?

Jan Kašpárek: Spolupráce s ThermoFisher nám umožňuje zabývat se několika unikátními tématy, jedním z nich je například biochemický výzkum virů a buněk. Díky technologiím pomáháme biochemikům lépe využívat elektronovou mikroskopii. Dává nám smysl dělat na něčem, co je společnosti přínosné, co přináší pokrok a posun v technologiích, ale hlavně ve zdravotnictví a ve vědě.

Společnost IXPERTA působí na trhu informačních a komunikačních technologií již více než 30 let. IXPERTA poskytuje komplexní IT řešení v oblasti podnikové komunikace, kybernetické bezpečnosti a vývoje softwaru. Zabývá se také návrhem, implementací a provozem IT infrastruktury, včetně datových center a síťové infrastruktury.

Thermo Fisher Scientific je světovým lídrem v oblasti produktů a služeb určených pro vědu. Celosvětově zaměstnáváme více než 130 000 lidí a náš obrat přesahuje 40 miliard dolarů. Zákazníkům dodáváme široké portfolio vědeckých produktů – od základního laboratorního vybavení až po špičkové analytické přístroje. Díky tomu pomáháme vytvářet zdravější, čistší a bezpečnější svět.