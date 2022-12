Jak funguje kreditní karta: Objevte její výhody nejen při cestování | E15.cz

ZDROJ: Česká spořitelna, a.s.

Jak funguje kreditní karta?

Na to, abyste kreditní kartu využívali na maximum, potřebujete vědět, jak funguje. To nejdůležitější je, že při placení kreditní kartou nepoužíváte své peníze, ale peníze banky. I proto je tak oblíbená u cestovatelů. Místo zablokování vašich peněz zablokuje pronajímatel ubytování peníze banky. Vy si ty svoje můžete zatím užívat třeba u plážového baru.

To, co si však potřebujete pohlídat, je bezúročná doba na vaší kreditní kartě. Každá banka ji má totiž nastavenou jinak. Například kreditní karta u České spořitelny nabízí jedno z nejdelších období bez úroků, a to až 55 dnů. Pokud celkovou utracenou částku splatíte v tomto bezúročném období, nezaplatíte na úrocích vůbec nic.

Výhody kreditní karty

Kreditní karta vám může být po ruce nejen na cestách. Těmto výhodám zkrátka neodoláte:

1. Rychlé bezúročné peníze navíc

Právě tou největší výhodou kreditní karty je, že na ní máte předschválenou sumu, kterou můžete hned čerpat. Pokud peníze stihnete vrátit v bezúročném období, máte tuto půjčku zcela zdarma. Kreditní karta je tak vlastně nejlevnější krátkodobá půjčka.

2. Platba kartou na internetu a v zahraničí se vyplatí

Za platby kreditní kartou u obchodníků získáváte peníze zpět na svůj účet. Konkrétně se vám u České spořitelny vrátí 1 % z plateb kreditní kartou na internetu a v zahraničí. To znamená, že z každých takto utracených 1 000 Kč máte 10 korun zpět, a to až do výše 350 Kč měsíčně.

3. Slevové programy

Kreditní karty nabízejí také množství slevových programů. Například pokud si aktivujete program Moneyback u České spořitelny, získáte se svou kreditní kartou přístup ke slevám u více než 100 obchodníků. Jednou z oblíbených je sleva na Bookingu. Aktivní používání kreditní karty, a hlavně její včasné splácení, zvyšuje vaši bonitu. Díky tomu vás posuzovatel vnímá jako spolehlivého plátce, čímž se vaše šance na úvěr zvyšuje.

4. Kreditní karta je pro vás bezpečná

Zjistili jste, že vám z kreditní karty utíkají peníze na neznámé účty a pravděpodobně jste se stali obětí podvodu? Kreditní karta je v tomto případě pro vás plusem. Podvodníci se totiž dostali k penězům, které patří bance, nikoli vám. Vaše finance jsou v bezpečí a banka je proti takovým situacím pojištěna.

Kdy kreditní kartu nepoužívat?

Kreditka ale není jenom zázračná karta, ze které se sypou peníze na počkání. Výborně funguje při placení přes terminál či u online nákupů, jsou ale momenty, kdy se ji nevyplatí vytahovat z peněženky.

Kreditní kartu nepoužívejte na výběry z bankomatu. Poplatky zde totiž bývají vyšší než u výběru pomocí debetní karty. Počítejte s poplatky. Částky se u každé banky liší.

Kreditní kartu splaťte do konce bezúročného období, protože jinak vám začnou naskakovat úroky, které jsou vyšší než u spotřebitelské půjčky.