Jak se obléknout na obchodní schůzku? Podívejte se na 3 tipů pro ženy

Jestliže hledáte stylový oděv do práce nebo na obchodní schůzky, máme pro vás několik tipů na outfity, v kterých zazáříte. Pokud tedy nejste zrovna módní znalkyně a ráno nevíte, co na sebe, pojďte si přečíst naše rady. Určitě si mezi nabízenými možnostmi vyberete model podle svého gusta i vy!

Jak zakomponovat do business outfitu pouzdrovou sukni a bílou halenku?

Na vaši obchodní schůzku můžete oblékat kalhoty, šaty i sukně. Nejdříve se zaměříme na kombinace se sukní. V letošní sezóně nic nezkazíte čistě bílou halenkou a pouzdrovou sukní. Délka sukně by měla sahat pod kolena či ke kotníkům. V práci bychom se měly raději vyhnout kratším střihům nebo provedení s příliš velkými rozparky. Na stylovou bílou blůzku se můžete podívat např. i tady: https://modivo.cz/c/damska-bila-kosile. Zde si totiž přijde na své i ta nejnáročnější z vás. K bílé halence a k pouzdrové sukni pak můžete nazout dámské lodičky v matném nebo v lakovaném provedení. Letos na podzim a v zimě budou v kurzu také semišové modely lodiček. K těm pak nezapomeňte zvolit i další kožené módní doplňky, jako je kabelka nebo peněženka. Pracovní outfit pak můžete doladit i koženým páskem nebo hodinkami s koženým řemínkem. Takto postavený business outfit nebude mít daleko k dokonalosti.

Envato

Proč zařadit do pracovních outfitů šaty a kabát?

Pracovní outfity pro ženy by měly určitě zahrnovat i šaty. Opět bychom se měly zaměřit na delší šaty bez velkých rozparků. Šaty do práce na sobě mohou mít také zajímavé průstřihy. Ty by však nemusely být v dekoltu, ale např. v oblasti šíje. Tady půjde o elegantní a zajímavé provedení, které zaujme i na pracovní schůzce. Na business příležitosti se hodí také šaty s rolákem. Vybírat pak můžete pletené kousky, které skvěle doplníte i kabelkou s třpytivým řetízkem. Blyštivý prvek na tašce pak můžete vkusně sladit také s dalšími šperky, jako jsou náušnice, řetízky, hodinky či prsteny. K takto vymyšlenému business outfitu se hodí i boty s lesklými detaily. Volit můžete polobotky, mokasíny i lodičky. Stylové boty a módní doplňky najdete např. i zde: https://modivo.cz/c/modivo/vyrobce:karl_lagerfeld. Módní značka Karl Lagereld je sázkou na jistotu. Business outfit s šaty parádně doplníte i delším kabátem s ozdobnými knoflíky.

Jakým způsobem nosit v práci kalhoty typu chino?

Do pracovních outfitů se skvěle hodí i dámské kalhoty typu chino. Nejlépe letos uděláte, když do zmíněných kalhot zakasáte elegantní košili. Vsaďte na kalhoty s vysokým pasem a outfit dolaďte sandály na vyšší platformě. V těch v práci jednoznačně zazáříte. Ke kalhotám typu chino se perfektně hodí i kardigan nebo kratší kabátek. Zde můžete tedy vsadit i na kratší model oděvu. Outfit pak můžete ozdobit i blyštivými šperky, jako jsou stříbrné hodinky či elegantní hedvábný šátek. Ke kalhotám typu chino můžete obléci i blejzr. Ten je spíše neformální a je tedy na vás, jak vyhodnotíte pracovní schůzku. Na formálnější příležitosti můžeme do práce doporučit spíše výše zmíněné sukně nebo šaty. Nakonec je pak stejně nejdůležitější, abychom se v pracovním outfitu cítily dobře a tzv. své. Díky tomu pak budeme uvolněné a to se může odrazit i na našem pracovním výkonu. Oblečení do práce tedy určitě nepodceňujte.