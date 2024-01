Jak si pomoct k déle trvajícímu spokojenému životu? Klíčem je duševní pohoda.

Do penze půjdeme pravděpodobně o něco později než naši prarodiče, a navíc si v ní díky prodlužující se délce života pobudeme v průměru o deset let déle. Základem pro dlouhý život je bezpochyby pevné zdraví a fyzička, ale klíčem ke spokojenosti až do stáří je psychika. Víte, jak si zvyšovat svou psychickou odolnost?