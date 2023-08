Kdy je čas refinancovat půjčku | e15.cz

Co je refinancování půjčky

O refinancování půjčky mluvíme, když převádíme jednu půjčku do jiné banky, většinou díky výhodnějším podmínkám. Nový poskytovatel splatí u předcházející banky celou půjčku a s vámi sjedná půjčku ve stejné výši.

Refinancování půjčky vs. konsolidace

Pokud máte vícero půjček, nemluvíme o refinancování půjček, nýbrž o jejich konsolidaci. Jedná se vlastně o sloučení vícero půjček do jedné, obvykle opět za lepších podmínek.

Co všechno lze refinancovat

Každá banka či nebankovní instituce má svá pravidla pro to, co jde a co nejde refinancovat/konsolidovat. Česká spořitelna vám například refinancuje:

Všechny bankovní i nebankovní půjčky, půjčky bez registrů pro soukromé účely,

leasingy jiných poskytovatelů,

kreditní karty,

kontokorenty,

malé půjčky, jako jsou mikropůjčky, půjčky do výplaty nebo nejrůznější rychlé půjčky ihned.

Do konsolidace však nelze zahrnout osobní půjčky od přátel nebo rodiny.

Kdy přemýšlet nad refinancováním půjčky

Dnes je běžné slučovat vícero půjček do jedné. Častokrát však zapomínáme, že i jednu půjčku můžete refinancovat. Zjistěte, jestli je tato možnost tou správnou volbou pro vás.

Refinancování půjčky zvažujte, pokud jste se upsali úvěru s nevýhodnými podmínkami, například pokud má vysoké poplatky, absurdní pokuty či přemrštěný úrok. Dnes už vše vyřídíte i po internetu bez návštěvy banky a refinancovaná online půjčka je na dosah.

Jak na refinancování

To, jestli se vám refinancování vyplatí, si můžete ověřit i sami z pohodlí domova. Postačí navštívit webové stránky jednotlivých bank a nahodit svůj stávající úvěr do úvěrové kalkulačky, kde si navolíte délku splácení i výši úvěru. Výsledky u jednotlivých poskytovatelů si pak srovnáte se současnými splátkami.

Pokud vám ani jedna banka nenabídla nižší splátky, protože úroky se v současné době pohybují výše než v minulosti, ale vašemu rozpočtu by se menší finanční zátěž hodila, stojí za to popřemýšlet nad navýšením doby splácení. Díky tomuto kroku se vám mohou snížit měsíční splátky, čímž ulevíte rodinnému rozpočtu.

U refinancování se nemusíte bát velké byrokracie. Mnohé banky už vše kolem refinancování/konsolidace vyřeší za vás, umí to například i Česká spořitelna. Refinancovat zde se navíc vyplatí – u České spořitelny si klienti díky převedení sníží RPSN průměrně o 1 % a může dojít i ke snížení splátek.