Kupujete ojeté auto? Poradíme vám, kde sehnat to nejlepší | E15.cz

Jedním z autobazarů, které nabízejí vozy po leasingu, je Cars & Care od Business Lease, můžete ho také znát pod starým názvem Autapooperaku.cz. Tento prověřený prodejce ojetých vozů nyní dostal nový kabát společně s novým názvem, ovšem jeho služby stále zůstávají nadstandardní. I nadále vám nabízí ty nejkvalitnější ojeté vozy přímo od prvního majitele.

Vůz po leasingu: ideální volba pro firmy i rodiny

Koupit ojetý vůz po operativním leasingu je pro firmy a podnikatele ekonomické rozhodnutí, které se vyplatí hned z několika důvodů. V první řadě nákupem ojetého vozu namísto nového ušetříte až stovky tisíc korun, které můžete místo toho investovat raději do rozvoje svého podnikání. Auto po leasingu je navíc ihned k dispozici, bez dlouhého čekání, které by zbytečně brzdilo váš byznys. A to je v dnešní době kritického nedostatku materiálů a komponentů nesporná výhoda. Firmy mají u Cars & Care zároveň k dispozici možnost odpočtu DPH a model financování postavený na míru firemnímu cashflow.

Auto po leasingu ale oceníte i jako rodina s dětmi nebo pár. Stejně jako firmy zvažujete ekonomickou stránku věci a z tohoto pohledu je ojeté auto po leasingu chytrou investicí. Cars & Care nabízí vozy po leasingu staré 2–6 let, které vám budou ještě dlouhé roky spolehlivě sloužit, ale zároveň, oproti novému autu, tolik nezatíží váš rodinný rozpočet.

V nabídce jsou jen vozy v perfektním stavu

Bezpečnost vozu je dalším důležitým faktorem pro každého, kdo zvažuje koupi nového auta. Zajistit bezpečnost svých pasažérů, případně zaměstnanců, je zkrátka prioritou. Možná vás proto překvapí fakt, že pár let používané automobily jsou mnohdy bezpečnější než ty zbrusu nové, u kterých riskujete neprojevené výrobní vady. To se vám u Cars & Care nestane, jelikož všechna auta procházejí po dobu operativního leasingu pravidelným servisem. Jejich stav je tak perfektně prověřený a udržovaný. Do následného prodeje jsou pak vybrány jen skutečně kvalitní kousky, jejichž stav a servisní historii si můžete sami ověřit v otevřené interní evidenci.

Nadstandardní péče o všechny vozy v nabídce

Výpadek auta z provozu znamená pro podnikatele často i výpadek části příjmů. Početnějším rodinám zase přinese logistické problémy spojené s rozvážením dětí do školy a na kroužky. S Cars & Care od Business Lease se těmto komplikacím jednou provždy vyhnete. V první řadě se díky perfektnímu a pravidelně udržovanému stavu všech vozů snižuje samotné riziko jakékoliv závady, a když už přece jen přijde nutnost opravy, je vám k dispozici celá síť elitních autoservisů LKQ CZ. Ta zahrnuje více než 300 servisů Auto Kelly Servis a Partner Elit po celé ČR, které jsou pravidelně zásobeny náhradními díly, čímž se výrazně snižuje servisní doba. Navíc se můžete vždy spolehnout na jejich individuální přístup i nejvyšší možnou kvalitu služeb. Projděte si nabídku aut po operativním leasingu od Cars & Care a vyberte si kvalitní vůz, který je k dispozici ihned a nezatíží firemní ani rodinné finance.