Nárůst eurových úvěrů či krize světových bank. Jakým rizikům čelí česká ekonomika? | e15.cz

„Náš problém je problém rozpočtového trendu a jeho primární řešení musí přijít přes výdajové škrty. Ovšem ještě předtím musí přijít změna veřejné debaty a vnímání problému. To skutečně není o parametrických změnách, ani o argumentech ‚spravedlností‘,“ zdůrazňuje Miroslav Singer, hlavní ekonom Generali CEE Holdingu a bývalý guvernér ČNB, který upozorňuje, že potřebné strukturální změny prostě budou bolet. Z hlediska světové ekonomiky vidí možné riziko v dalším pokračování krize významných bank. „Podstatou problémů je, že tu je, ne u nás, řada bank, která má většinu vkladů nepokrytých pojištěním. Takže buď musí být poskytnuta kredibilní likvidní linka, nebo rozšířené – třeba dočasně – pojištění.“

České banky v takové situaci ani podle centrálních bankéřů nejsou. Jako o možném riziku se však začíná mluvit o velkém nárůstu eurových úvěrů. Na nových úvěrech podnikům a institucím v roce 2022 se podílely bezmála z poloviny. Třeba v Komerční bance je to 43 %.

„Řízení rizik banky, a tedy i bezpečnost a ochrana našich klientů jsou pro nás naprosto klíčové, proto se při jejich posuzování zaměřujeme na tři oblasti. Zaprvé je to celková bonita klienta, při které mimo jiné významně stresujeme tvorbu volných prostředků klienta při negativním vývoji kurzu CZK/EUR. Díváme se na celkovou logiku kreditního návrhu i historii vztahu s klientem. Zadruhé u posuzovaného eurového úvěru musí být splněny základní produktové parametry, které jsme si pro takovéto EUR financování interně stanovili. A zatřetí je to i portfoliový pohled. Máme stanovený celkový limit těchto eurových úvěrů, který nesmíme na úrovni celé banky překročit,“ shrnuje přístup jedné z největších bank v Česku Jan Juchelka, generální ředitel KB. Právě on bude na Finanční konferenci diskutovat s Miroslavem Singerem o vývoji nejen domácí, ale i světové ekonomiky a z toho plynoucích rizicích pro české podniky.

(Autorka článku: Michala Hergetová, hlavní moderátorka konference)

