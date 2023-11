Odemkněte dveře do nové éry zabezpečení a pohodlí. Klíče nepotřebujete | e15.cz

Co vás napadne jako první, když se řekne “dveřní zámek, který vám umožní dveře zamykat či odemykat bez ohledu na to, kde se právě nacházíte”? Pokud jste fanoušci chytrých technologií, řeknete si, že takový chytrý zámek musíte dokoupit do vaší chytré domácnosti. Jestliže jste ale spíše skeptik, napadne vás pravděpodobně: “No to nezní moc bezpečně.” a “K čemu by mi to bylo?”. Chápeme! Čtěte dál a nechte se ujistit, že jsou všechny vaše obavy bezpředmětné.

Autor: ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Kdyby nebyl bezpečný, už by nebyl na trhu

Chytrý zámek na dveře nezískal své jméno bez zásluhy. A on inteligentně ví, že má chránit domácnost a vpouštět do ní jen autorizované osoby a zjednodušovat vám život. Chytrý zámek dveří Linus používá dvouúrovňové ověření – a tedy kromě hesla ověřujete svou totožnost ještě druhým způsobem.

Je tedy prakticky nemožné, aby se k ovládání zámku dostal neoprávněný člověk. Kromě toho používá zámek také promyšlené šifrovací technologie, které se využívají například také v bankovním sektoru. Dalším faktorem, který poukáže na kvalitu chytrého zámku Linus, může být ten, že společnost Yale se zabezpečovacím technologiím věnuje přes 180 let.

Autor: ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Chytrý v dobrém i ve zlém

Chytré zámky mohou hrát klíčovou roli při odhalování podezřelých nebo nežádoucích aktivit. Pokud se někdo pokusí násilně odemknout dveře, pošle vám zámek na telefon upozornění – a vy můžete adekvátně jednat. Kromě těchto nepříjemností je ale inteligentní zámek užitečný i v mnohem milejších případech.

Můžete mít kontrolu nad tím, zda už vaše děti dorazily ze školy domů – a případně za nimi zavřít na dálku dveře, když zjistíte, že je nechaly pootevřené. Odpadá vám také nutnost hledat klíče – vše otevřete svým telefonem, případně přes nainstalovanou klávesnici u dveří. V neposlední řadě určitě oceníte možnost kdykoliv otevřít dveře na dálku bez nutnosti vstávat od právě rozjedeného oběda, například doručovatelům.

Autor: ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o.

Nainstalujete ho i sami

Možná se budete divit, ale montáž smart zámku zvládnete i sami, a to i bez přehnaných technických zručností. Linus Smart Lock je navržen tak, aby byl kompatibilní s většinou standardních dveřních zámků. Jednoduše jej dokážete namontovat na současnou vložku zámku na vnitřní straně vašich vchodových dveří. Zároveň to znamená, že z venku budou vchodové dveře vypadat stejně jako předtím, což se může v některých situacích hodit.

Podařilo se nám zahubit toho skeptika ve vás? Nechte se zlákat vaší první chytrou technologií v podobě Linus® Smart Lock a uvidíte, že je to s ním jako s tetováním. Jedna nestačí.