Odstartovala nejlepší basketbalová soutěž světa. Bookmakeři si neví rady s favority NBA | E15.cz

Americká NBA konečně odstartovala. Experti, fanoušci ani bookmakeři sázkových kanceláří letos o favoritovi nemají jasno. Dlouhá základní část potrvá až do dubna, kdy odstartuje play off. Nového krále NBA poznáme tradičně v červnu. Vsadit si můžete na jednotlivé zápasy, celkového vítěze nebo individuální ocenění.

Loňský šampion Golden State Warriors bude i letos patřit k největším favoritům ligy. Tým Stephena Curryho vyhrál titul čtyřikrát za posledních osm let a podle Fortuny se to letos může stát klidně znovu. Kurz na obhajobu je 7.00, což je rozhodně zajímavá nabídka. Stejný kurz mají ale i Boston Celtics, kteří loni skončili svou úspěšnou sezónu ve finále. Motivace Jaysona Tatuma a spol. dosáhnout vrcholu bude obrovská, Celtics čekají na největší úspěch od roku 2008. Čtveřici největších favoritů uzavírají týmy předloňských šampionů z Milwaukee a LA Clippers, kteří NBA nikdy nevyhráli. Letos to ale se svými ambicemi myslí vážně, hned v prvním utkání sezony si vyšlápli na slavnější rivaly LA Lakers. Ti naopak s legendárním LeBronem Jamesem začali ligu katastrofálně a navázali na nemastné výkony z loňska. I na jejich umístění a zápasy si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

Vsadit si lze i na individuální ocenění. Velmi sledovaný je souboj o nejlepšího nováčka sezony, kde je největším favoritem jednička loňského draftu Paolo Banchero, kterého si zvolilo Orlando Magic. Tipovat můžete i nejúspěšnějšího trenéra, zde je nejnižší kurz na Steva Kerra, který koučuje kádr Golden State. A zmínit musíme i nejsledovanější individuální ocenění, což je nejužitečnější hráč ročníku – MVP.

V posledních čtyřech letech tuto trofej vyhrál vždy buď Nikola Jokić z Denveru nebo řecký obr Giannis Antetokounmpo, který hraje za Milwaukee Bucks a kterého si čeští fanoušci dobře pamatují z osudného duelu naší reprezentace s Řeckem na letošním Mistrovství Evropy. Je proto jasné, že oba budou vysoce postavení mezi favority na MVP. Číslem jedna je ale mladý a talentovaný Luka Dončić hrající za Dallas Mavericks a majitel ocenění za nejlepšího mladíka pro rok 2019. Zapomenout nemůžeme ani Joela Embiida z Philadelphie, který byl čtyřikrát v řadě zvolen do All-Star a loni vyhrál střelce celé soutěže. Když je řeč o All-Star, to letošní se uskuteční 19. února ve Vivint Arena v Salt Lake City. Zápas hvězd v NBA je vždy středem veliké pozornosti fanoušků i novinářů.

Jediným českým zástupcem v letošní sezoně NBA je mladý Vít Krejčí, který patří Atlantě Hawks, kam byl loni vyměněn. Je jedním z pěti Čechů, kteří byli do nejlepší basketbalové soutěže draftováni. Do pozice opory týmu se ale teprve musí dostat. Jeho kariéru na delší čas přerušilo nepříjemné zranění.

