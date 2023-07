Proč jsou tradiční reklamní dárky úspěšné i v digitálním věku? | e15.cz

I přes to, že dnes všichni skloňují přínosy a výhody AI, co mohou, dělají přes cloud a fotí výhradně jen mobilním telefonem, nastanou momenty, ve kterých se klasické tradiční a analogové řešení hodí. Nejen v naší práci, ale také v soukromém životě. Vezměme si například ony zmíněné fotografie. Je možné na ně koukat na malilinkatém displeji našeho telefonu v té nebo oné aplikaci, ale rozhodně to není věc, která by byla běžná pro každého. Jak naše menší děti, tak naše rodiče a prarodiče. A právě na ty je potřeba myslet, když fotografie pořizujeme a prezentujeme. Bude zmenšené rozlišení dostatečné? Zachycují fotografie skutečně ty důležité a podstatné momenty, nebo jich máme příliš mnoho?